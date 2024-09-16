台灣民意基金會民調：民眾黨流失高教育、白領支持者

台灣民意基金會公布各政黨支持度最新民調。（記者謝君臨翻攝）

2024/09/16 10:17

〔記者謝君臨／台北報導〕針對政黨支持度，台灣民意基金會今（16）日發布最新民調，結果發現：35.5%民進黨，23.2%國民黨，12%民眾黨。基金會董事長游盈隆表示，民眾黨支持度相較於上個月卻只下滑1.8個百分點，「小草很牛，絕大多數不離不棄。」但過去在高教育程度者中獨領風騷、獲都市白領階級歡迎的民眾黨，現已面目全非。

民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？ 」結果發現：35.5%民進黨，23.2%

國民黨，12%民眾黨，5.1%時代力量，1.8%其他政黨合計，21.3%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道。

游盈隆表示，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向變化不大。民進黨略增1.3個百分點，國民黨原地踏步，民眾黨下滑1.8個百分點，時力上揚3.8個百分點，中性選民銳減5.2個百分點。

游盈隆說，儘管過去一個月，民眾黨先爆發總統競選經費及政治獻金申報不實疑雲，接著黨主席柯文哲被檢方控訴涉及重大貪瀆與圖利醜聞，最後被收押禁見，但民眾黨支持度只下滑1.8個百分點；而12個百分點代表超過230萬人繼續支持該黨。同時，民進黨與國民黨至今都沒有因民眾黨落難而明顯受益。

不過，游盈隆進一步分析，認為有3點值得一提：首先，從年齡層看，民眾黨在全盛時期，在20-44歲選民中獨占鰲頭，如今只剩20-24歲仍明顯領先民進黨與國民黨；其次，從教育背景看，民眾黨長期以來在高教育程度者中獨領風騷，現在已經面目全非；最後，從職業背景看，民眾黨長期以來獲都市白領階級歡迎，如今已成過去。

訪問期間是2024年9月9-11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本 1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法