飛機過境服務費17年未調！交通部擬漲35％ 年收估達30億元

台北飛航情報區過境服務費17年未調，擬從每架次1萬元提高為1萬3500元。圖為示意圖。（資料照）

2024/09/11 17:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕台北飛航情報區過境服務費17年未調，交通部預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」草案，每架次從1萬元提高為1萬3500元，調幅35％，估計年收入可達30億元。11月10日預告期滿後，交通部民航局會儘速完成法制及行政程序，發布實施日期。

為維持台北飛航情報區的飛航服務需營運成本，定期汰換相關系統及設備，民航局飛航服務總台會對過境班機收取「過境航路服務費」，每架次1萬元。

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不過，台北飛航情報區收取的過境服務費已17年未調。民航局航管組組長蔡宗穎說，相較鄰區或東亞多數飛航情報區低廉許多，加上相關系統與設備也持續增設和更新，交通部蒐集各方資料，參考鄰區情況，修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，上網預告修正，從原先每架次1萬元，調漲到1萬3500元。

民航局說明，過境服務費的收取對象，以外籍航空為主，國籍航空多會落地而非過境；至於原擬降落台北飛航情報區內航空站，因不可抗力因素回航或轉降他區，並不會收取過境費。

據統計，疫前2019年約有24萬架次過境，帶來24億元過境費，是歷年最高，疫情爆發後航班大減，去年回升至19萬架次、19億元。今年單日過境架次，平均約600多架次，若按此規模估算，過境費調漲之後，年收入可達30億元，甚至超過。

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