幻象戰機飛官墜海獲救 府院黃金12小時決策過程曝光

新竹空軍基地編號2047幻象戰機昨晚在苗栗後龍外海失事，飛行員謝沛勳上尉彈射逃生，今天凌晨1點多被送往梧棲童綜合醫院檢查治療，總統賴清德及國防部長顧立雄今天上午10點到醫院探視慰問。（總統府提供）

2024/09/11 16:58

〔記者陳昀／台北報導〕新竹基地空軍第二聯隊一架幻象戰機昨晚疑似動力消失，飛行員謝沛勳上尉彈射跳傘落海，所幸成功獲救生還。這是總統賴清德上任後首次戰機意外，知情人士也透露從事發、人員獲救、送往醫院治療，到總統賴清德前往探視黃金12小時的決策過程，賴分秒緊盯，府院高層密切聯繫，海巡、國防、國安等單位各就權責橫向分工，賴並以三軍統帥身分下達指令，強調目標只有2個：務必將人救回、提供最好醫療協助。

知情人士指出，第一時間府、院緊密聯繫，密切掌握訊息，顧立雄坐鎮指揮中心，並隨時向賴清德、卓榮泰彙報即時訊息。國防部也率先透過新聞稿說明進度，而後因媒體一度誤傳尋獲飛行員，總統府隨即發布聲明表示總統下令國軍、海巡及國搜中心全力投入搜救，行政院隨後說明進度，讓紛亂訊息回歸正軌，國防部、府、院依各自權責陸續向社會報告最新搜救進度，讓國人安心。

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至於從事發到晚間10點21分尋獲蹤跡關鍵時間的府院決策過程，知情人士說，賴清德第一時間下令各單位全力搜救，務必最短時間內安全救回飛行員，由空軍在司令部戰情中心開設應變中心，同步出動搜救機與航艦前往失事海域；海委會主委管碧玲指揮調度海巡人員全力搜救。

知情人士說，晚間10時左右，空軍先發現疑似救生艇，同步通報艦指部與海巡勤指中心，並於晚間10時20分左右發現跳傘人員，隨即由海巡艇完成人員接駁，初步確認意識與傷勢，以最快速度送往醫院治療，分秒必爭、毫無延誤，直至深夜，各單位仍回報與橫向飛官狀況，最後一報為今天凌晨2時50分，謝沛勳完成初步檢查、確認傷勢、狀況穩定。

賴清德今天一早也前往台中探視謝沛勳，強調國家立場「飛官性命重於一切」，總統在現場指示，將針對發生意外戰機機型進行全面檢查，從保養、維修、系統重新檢視，每一個細節都要掌握，並要求國防部調查原因後，向社會大眾報告，同時指示提供最好醫療照護；國防部也表示，已成立專案小組，將邀集相關單位與學者專家共同調查。

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