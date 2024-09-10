僑委會推出野餐墊等文宣新品 徐佳青預估5千僑胞回台參與國慶

僑委會今（10）日舉辦「113年文宣新品發表」，推出手提袋、紀念帽、野餐墊等新品。（記者黃靖媗攝）

2024/09/10 16:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕因應國慶慶祝活動，僑委會今（10）日舉辦「113年文宣新品發表」，推出手提袋、紀念帽、野餐墊等新品。僑委會委員長徐佳青指出，目前線上報名回台參與國慶的僑民已近3千人，報名踴躍，預估屆時會有5千僑胞返台共襄盛舉。

針對僑委會最新推出的文宣品，徐佳青說明，手提袋以吉祥物「福沙阿熊」探頭打招呼的俏皮形象設計，並搭配「TAIWAN」及僑委會簡稱「OCAC」字樣，增加台灣識別度；紀念帽也以吉祥物「福沙阿熊」開心慶祝的模樣做雙面設計，搭配「I❤️TAIWAN」字樣，展現僑民愛台灣的精神與形象；野餐墊則以吉祥物「福沙阿熊」探頭比讚的俏皮模樣與「TAIWAN」字樣設計。

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另外，為了鼓勵僑胞回國參與雙十國慶活動，促進國內經濟發展，徐佳青表示，僑委會今年與旅遊業者共同規劃逾百條旅遊路線，安排各地人文特色與觀光景點，提供僑胞報名。

徐佳青補充，符合條件者每人可申請最多新台幣3000元補助，配合行政院0403花蓮地震災後振興觀光方案，僑委會也特別祭出加碼，若僑胞回國參加赴花蓮縣或台東縣旅遊行程，最高可申請新台幣3600元旅遊補助。

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