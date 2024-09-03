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    廣結善「圓」！外交部聯大短片 主訴台灣貢獻「晶」得起考驗

    外交部今年聯大推案短片「台灣晶緣」（IC YOU）上線。（圖擷取自外交部官網）

    外交部今年聯大推案短片「台灣晶緣」（IC YOU）上線。（圖擷取自外交部官網）

    2024/09/03 13:33

    〔記者方瑋立／台北報導〕第79屆聯合國大會將於今（2024）年9月10日在紐約開議，為擴大國際支持聲量，外交部發布今年推案短片「台灣晶緣」（IC You），透過日常生活經驗，呈現台灣以半導體及科技優勢，在全球發展各領域扮演不可或缺的角色，藉以呼籲聯合國重視台灣的夥伴價值並接納我國參與。外交部次長田中光並表示，這有利國際社會確實瞭解台灣做為國際社會負責任的一員，將落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」。

    外交部表示，短片描述女主角來台參加科技工作坊，親身感受台灣安和樂利的社會開場，並透過與協助實地調研的男主角對話，從咖啡機、電腦、手機到能源管理等，說明人類日常生活與晶片密不可分。

    此外，影片也點出台灣在全球半導體產業舉足輕重的地位，技術持續突破創新，並且在產業發展的同時也追求淨零轉型，致力實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）中第9項「產業、創新與基礎建設」及第11項「永續城市與社區」等目標。

    外交部選於聯大開議期間推出本短片，希望彰顯台灣對國際社會的貢獻，也呼籲國際社會基於確保核心價值及共同利益，應正視我國訴求，支持台灣參與聯合國，共同追求更和平繁榮的世界。

    外交部指出，影片片尾帶出今年聯大推案主視覺與標語「Chip In With Taiwan」，除凸顯我國晶片（Chips）優勢，呼應「總合外交」中「經貿外交」元素，也藉由「參與」（Chip in）意涵的雙關語，表達我國善盡國際義務，是國際社會的良善力量，以爭取各界支持我國參與聯合國體系。

    據悉，短片有3分鐘版本及30秒精華版，除中、英文字幕外，將陸續製作越、印、泰、法、日、西、德、阿、烏、葡等共12外語字幕版向全球播放。

    相關影片請見：

    中文版「台灣晶緣」

    英文版「IC YOU」

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