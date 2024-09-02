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    明全台仍飆高溫 晚間起「魔羯」外圍環流為東半部、大台北帶來降雨

    明天全台高溫炎熱。（中央氣象署提供）

    明天全台高溫炎熱。（中央氣象署提供）

    2024/09/02 18:36

    〔記者蔡思培／台北報導〕台灣周邊的熱帶性低氣壓TD12昨天生成輕度颱風「魔羯」，今天下午已登陸呂宋島東部，並朝北北西移動。中央氣象署預測，魔羯經巴士海峽前往南海機率較高，雖不會直接影響台灣，明天上午各地仍是炎熱天氣，但明晚起外圍環流就會為東半部、大台北地區帶來降雨。

    今天下午2點，魔羯位於鵝鑾鼻南南東方660公里處，已經登陸呂宋島東部，以每小時17公里速度向北北西進行。預報員林定宜表示，未來颱風穿過呂宋島北部，經過巴士海峽到南海的機率較高，對台灣直接影響機率不大，但外圍環流仍會帶來降雨。

    明天上午各地仍是炎熱天氣，午後中南部地區、其他山區有短暫雷陣雨。明晚起受颱風外圍環流影響水氣增加，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，民眾外出要注意天氣變化。明天桃園至台中沿海空曠地區與恆春半島，有較強陣風。

    魔羯在今、明兩天相對接近台灣，週三颱風逐漸進入南海水氣後，外圍環流會稍微增強，雖然離台灣越來越遠，水氣仍會往台灣附近移動。今晚至週五受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部與山區則要留意午後雷陣雨。

    溫度方面，明、後兩天各地高溫約在32至36度，桃竹苗地區可能有37度以上高溫。週四後溫度略降，高溫約在31至34度。氣象署也發布高溫資訊，明天新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣有高溫橙色36燈號，苗栗縣為高溫黃色燈號。

    氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    週二至週五台灣受颱風外圍環流影響。（中央氣象署提供）

    週二至週五台灣受颱風外圍環流影響。（中央氣象署提供）

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