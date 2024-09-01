勸「小草」尊重司法 黃瓊慧：鄭文燦收押時有人圍地檢署嗎？

民眾黨主席柯文哲被台北地檢署聲請羈押，有支持者蜂擁至地檢署外靜坐聲援；桃園市億元黃瓊慧向小草們喊話，呼籲尊重司法調查，反問「鄭文燦當時被收押，有人去包圍桃園地檢署嗎」？（記者方賓照攝）

2024/09/01 08:14

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地檢署昨晚依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄等罪聲押禁見。由於有部分民眾黨支持者「小草」在北檢外徹夜靜坐，桃園市議員黃瓊慧昨晚在臉書發文，呼籲小草尊重司法調查，並反問：「鄭文燦當時被收押，有人去包圍桃園地檢署嗎？」

柯文哲因涉入京華城案，檢廉8月30日發動搜索將他帶回調查，8月31日凌晨移送北檢複訊，但柯文哲因拒絕夜間訊問並欲逕自離開被當庭逮捕，8月31日聲請提審被駁。許多民眾黨支持者「小草」昨陸續前往台北地檢署外聚集、聲援柯文哲，隨著北檢昨晚依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄等罪，將柯聲押禁見，預計今日（9月1日）下午召開羈押庭，許多小草也在北檢外徹夜靜坐「聲援」。

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對此桃園市議員黃瓊慧在臉書發文表示，想勸小草「尊重司法調查」，不要被黃國昌、館長這些「反智的人」鼓動後就跑去包圍地檢署，她質疑：「阿北不回家你們就不回家嗎？」

黃瓊慧提及，當時前桃園市長鄭文燦被收押時，有人去包圍桃園地檢署嗎？大家都「尊重司法調查、勿枉勿縱、該怎麼辦就怎麼辦」，而當初柯文哲還繪聲繪影地說鄭文燦「傳聞很多」，結果現在就輪到自己。

黃瓊慧強調，台灣是民主自由的法治國家，並不是共產國家，也不要把柯文哲「家天下」那套搬過來，真的是毫無法治觀念，請小草和民眾黨尊重司法。

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