京華城案涉行賄應曉薇遊說 沈慶京等6被告移送北檢複訊

台北地檢署偵辦京華城弊案，將威京集團主席沈慶京（灰色外套）移送北檢複訊。（記者陳志曲攝）

2024/08/28 23:09

首次上稿 17:15

更新時間 23:09（新增、更新照片，沈慶京內容）

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，今指揮廉政署前往威京集團主席沈慶京住處、辦公室，及國民黨台北市議員應曉薇辦公室等48處搜索，並約談沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應曉薇及其男友王尊侃、應的兩名助理共6名被告與12名證人共18人；檢廉懷疑，京華城高層疑有向應曉薇行賄，拜託應曉薇遊說放寬京華城容積率，朝貪污治罪條例違背職務行收賄罪嫌偵辦。

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今晚8時許，廉政署人員先將應曉薇移送北檢複訊，晚間10點半再將沈慶京移送北檢；沈慶京面對媒體詢問時，微笑回答說：「我只能跟檢察官說」；另據了解，沈慶京今日委任高檢署前檢察官、現任律師越方如、以及前主任檢察官、現任律師胡原龍替其辯護。

京華城案因捐地變更土地使用分區，土地容積率從一開始的392％提升至560％，但柯市府時期創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，額外給予20％容積獎勵，容積率攀升至840％，因此被質疑涉嫌圖利財團。

雖柯文哲撇清責任說「容積獎勵是都委會在『合議制下的共識決』，市長沒有權限、也無法下指導棋」，但有議員爆料，柯文哲在京華城案有3次影響關鍵的公文紀錄；名嘴更接續爆料指，2020年3月10日，柯文哲召開一場與京華城有關的神秘會議，柯文哲對此回應是與應曉薇的「便當會」，但應曉薇則表示，她在便當會30分鐘內轉達市民陳情案，京華城只是其中之一。

檢廉查出，京華城於2020年3月10日便當會後，同年3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560％及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

檢廉掌握京華城高層疑向應曉薇行賄行為，請應遊說關說放寬京華城容積率一事，檢廉昨日掌握應曉薇涉重罪且有逃亡之虞予以拘提，因夜間停止訊問，今日早上才帶著應前往其住處及辦公室搜索，同時也搜索沈慶京的住處、辦公室、中華工程股份有限公司、中國石油化工股份有限公司等共48處，朝貪污治罪條例違背職務行收賄罪嫌偵辦，目前陸續偵訊中，不排除有強制處分。

台北地檢署偵辦京華城弊案，將台北市議員應曉薇移送北檢複訊。（記者陳志曲攝）

台北地檢署偵辦京華城弊案，將威京集團主席沈慶京（灰色外套）移送北檢複訊。（記者陳志曲攝）

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