李乾龍表態 支持盧秀燕參選國民黨主席

前國民黨秘書長李乾龍今日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。（截圖自網路）

2024/08/28 14:53

首次上稿：10:02

更新時間：14:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明年將進行黨主席改選，前國民黨秘書長李乾龍今日接受廣播節目專訪時開出沒有私心、募款能力以及熟悉兩岸等3項黨魁人選條件，他並表態如果台中市長盧秀燕願意出來承擔黨務，他會支持，而且如果盧秀燕出來參選黨魁，黨內其他人應該不會有意見。

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至於現任黨主席朱立倫何時表態拚連任，國民黨發言人楊智伃今日受訪表示，目前沒有這個討論；面對媒體詢問朱立倫日前訪美是否獲得僑界支持競選連任?楊智伃則說，目前沒有聽說訪美期間有討論此事，感謝僑胞的熱情歡迎，相信大家關心國民黨的狀況，了解立法院運作情形才是最重要的。

李乾龍表示，擔任國民黨主席的第一個條件是要沒有私心，而且要當一個「造王者」，當年他勸前黨主席江啟臣競選連任時要公開宣布只當「造王者」、「桶箍」，江啟臣一度猶豫不決，後來雖然做出承諾，但時間有點晚了，其次國民黨現在沒有資源，黨主席一定要有募款能力，未來大選所需資金差不多要20億到30億，未來的黨魁要有能募到這個金額的能力，第三個條件就是要能熟悉兩岸。

不過，李乾龍也說，如果未來的總統參選人願意承擔黨務，也可以兼任黨魁。

李乾龍表示，現在大家都在說盧秀燕適合參選總統，如果盧秀燕也願意，很適合當總統參選人，如果盧秀燕還要當黨主席，他也會支持，相信黨內很多人都願意當盧秀燕的後盾，而且他認為，盧秀燕在台中市長與國民黨主席兩項職務之間沒有衝突。

談到國民黨已經輸掉3次總統大選，2028大選如何才能贏？李乾龍指出，國民黨如果要贏，必須徹頭徹尾，大家除去私心，而且如果國會要改革，國民黨應該自己先改革，要有一個強有力的黨中央，並且與智庫、立院黨團整合，可惜過去一直都沒有好好整合，「我們看了心痛啊」，「國民黨要徹底覺悟！」他說，願意在有生之年為這個黨奉獻，並推舉一個沒有私心的黨主席。

回顧2024大選，李乾龍說，黨內每一個人都有私心，而且大家沒有坦承，領導國民黨的人很重要，當時總統候選人都已經確定了，卻還想換人，還弄來一個郭台銘並推動「藍白合」。

對於主持人詢問是否支持未來繼續推動「藍白合」？李乾龍說，「（國民黨）自己當自強」，從過去的推斷，到現在的演變都很清楚，當時他就勸國民黨總統參選人侯友宜要甩開僵繩，勇敢做自己，如今民眾黨頻頻出包，國民黨做為泱泱大黨，明明看到不可能成的局就該勇敢做自己，如今民眾黨領導人各方面頻出問題，反觀當年總統大選選舉補助款1億多元，當時的總統參選人韓國瑜一毛未拿全捐給國民黨。

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