民眾黨證實柯辦遭搜索 黃珊珊配合調查延後提告端木正

民眾黨因檢調搜索，延後對會計師端木正提告，發言人吳怡萱14日北檢門口向媒體說明。（記者塗建榮攝）

2024/08/14 11:29

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波，時任競總總幹事黃珊珊原預計今天上午到北檢提告會計師端木正，未料，一早柯文哲辦公室遭搜索，民眾黨發言人吳怡萱表示，相關人員配合調查中，將延後提告。

吳怡萱說，今天早上調查局人員直接到台玻大樓進行搜索，所有人員都在配合檢方調查搜索中，今天提告部分還在整理資料中，要跟各位抱歉，要延後提告，但要強調這件事，過去以來的主張，端木正擅自調整差額一事，民眾黨必須要捍衛清白，並再次強調，今天配合檢方搜索，目前相關人員全力配合，無法到此遞狀。

民眾黨12日召開「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，柯競辦發言人陳智菡表示，團隊第一階段查核所有單筆41萬元以上的支出，發現共漏報15筆、誤報2筆，漏報總金額高達1817萬餘元。

陳智菡指出，柯競辦所有的支出都有明細、收據，也確實支付給廠商，但競辦財務部委託的會計師端木正卻未如實向監察院申報，自行將漏報的2000萬餘元分為9筆申報在時樂、尼奧、木可等公司，且未告知競辦，將錯誤申報責任歸咎於端木正「便宜行事」。

端木正則透過精華會計師事務所發布聲明回應，精華會計師事務所會計師提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監察院與地檢署能詳盡調查相關證據並釐清真相，還會計師清白。

對此，北檢因考量此事攸關公眾利益，已主動分「他」字案，交由黑金組檢察官偵辦。

檢調發動搜索位於台玻大樓的木可公司等處。（記者廖振輝攝）

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