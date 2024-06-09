房客拿菜刀砍斷二房東頸動脈 犯案後清洗滿身血跡才逃離現場

陳嫌在今天早上7時許離開租屋處，當時他身上相當乾淨，血跡都已清洗完畢。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/09 21:56

〔記者王冠仁／台北報導〕68歲陳姓男子經濟狀況不穩，他日前向台北市民和街一處民宅的顏姓二房東承租一間雅房居住，但近期房租卻繳不出來，陸續積欠約2萬元房租。顏多次催討未果，兩人今天清晨又因此事起口角，陳居然拿起住處內的菜刀對顏猛砍，甚至將顏的頸動脈砍斷導致其大量失血後身亡；但陳犯案後，居然還在住處內換下血衣、血褲，將自己滿身血跡清洗乾淨後才逃離現場。

新竹警方在今天下午2時許接到陳姓男子打電話報案，他聲稱自己在台北租屋處內拿刀砍人，警方立刻派員前往陳男發話處將人帶回派出所，同時通報台北警方。北市警萬華分局警力與消防員獲報後，隨即趕往陳嫌租屋居住的民和街住處查看，赫然發現78歲顏姓二房東倒臥在房門口，已經明顯死亡。

警方勘驗現場，發現屋內牆壁、天花板與傢俱上幾乎都有沾染到顏男的血跡，屋內血跡斑斑、慘不忍睹。經檢視顏男遺體，這才發現他的頭部、頸部有多處致命刀傷，頸動脈甚至被菜刀砍斷，顏被砍當下疑似舉起雙手格檔，因此雙手上也有許多刀傷，可見陳嫌下手相當兇殘。

不過，陳嫌在新竹打電話報警時，員警趕到現場，發現他身上相當「乾淨」。警方進一步調閱監視器畫面追查，這才發現陳今天早上犯案後，7時許離開租屋處，當時他身上並沒有血跡，已經清洗乾淨。

警方在命案現場搜索，除了找到一把疑似犯案用的菜刀外，還在屋內找到陳嫌替換下來、沾滿血跡的上衣與褲子，這才發現陳嫌犯案後，曾經在屋內清洗自己身上的血跡，隨後才搭火車逃往新竹。

陳最後在下午2時許自知難逃法網，在一家超商外打電話報警，新竹警方前往超商將陳帶回派出所後，台北警方也在下午前往將陳帶回，陳在下午6時許回到案發地西園派出所，並被警方依殺人罪嫌送辦。

警方將陳嫌依殺人罪嫌送辦。（記者王冠仁攝）

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