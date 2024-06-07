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明端午連假首日慎防午後雷陣雨！未來1週當心瞬間強降雨

未來一週時晴時雨。（氣象署提供）

未來一週時晴時雨。（氣象署提供）

2024/06/07 18:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（8日）是端午節連續假期首日，中央氣象署預報，明天台灣仍處於低壓帶範圍內，南部和東南部要注意局部短暫陣雨或雷雨，各地也要注意午後雷陣雨，氣象署也提醒，未來一週雖然不會下雨下整天，但要注意「瞬間強降雨」、「雷擊」。

氣象署預報員葉致均說，明天除了南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

「下週日、下週一（9日、10日）起，有一道鋒面在台灣北部海面建立了」，葉致均說，屆時台灣會以吹西南風的環境為主，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

葉致均說，下週二（11日）鋒面北抬、西南風會更強，屆時中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

「簡單來說，未來一週要注意的是雖然不是整天下雨，但若下雨有很大機率是瞬間強降雨，也要注意雷擊」，葉致均說，不過氣溫部分整體算偏悶熱，各地高溫約在30度到32度左右。

另外，氣象署今天也公布「月長期天氣展望」，未來第1週（6月8日到14日）受低壓帶及鋒面影響期間，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。未來第2週（6月15日到21日）鋒面逐漸北抬，環境水氣有逐漸減少的趨勢。

未來第一週天氣不穩定、第二週水氣逐漸減少。（氣象署提供）

未來第一週天氣不穩定、第二週水氣逐漸減少。（氣象署提供）

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