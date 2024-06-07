國中會考成績今公布 5A6級分僅712人

19.2萬名考生參加的國中教育會考今日公布成績，教育部國教署長彭富源（右二）、台師大心測中心主任陳柏熹（中）等人今舉行記者會說明考生整體表現。（記者林曉雲攝）

2024/06/07 10:43

〔記者林曉雲／台北報導〕19.2萬名考生參加的國中教育會考今日公布成績，主責命題的國立台灣師範大學心測中心說明，5A（精熟級）共有1萬7569人、佔比9.29％，比去年減少638人，其中5A6級分有712人、占比0.38％，比去年530人增加182人、增加25％，5C（待加強）有1萬2521名考生、佔比6.62％，免試入學預計於7月9日放榜。

會考科目包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，國文、社會及自然只考選擇題，數學考選擇題和非選題，英文考閱讀和英聽，各科成績分為A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）3等級加7標示：A++、A+、A、B++、B+、B、C，以A++成績最高，寫作測驗成績1至6級分，以6級分最高。

教育部國教署長彭富源、台師大心測中心主任陳柏熹等人今舉行記者會。心測中心副主任曾芬蘭說明，「精熟」級最低答對題數比率約76%至91%，「基礎」級約占38%至43%。而各科達精熟比率為17.33%到25.21%、基礎比率為48.22%到66.52%， 待加強比率為12.27%到29.04%。

曾芬蘭說明，國中會考也是對學生學力了解指標，檢視會考舉辦11年的學生表現，各科的精熟比例提高，各科待加強比例則減少，學生學力整體表現提升，是學校老師辛勞教導的成果，今年待加強各科比率國文13.02％、英語29.04％、數學26.71％、社會12.27％、自然21％。

彭富源提醒，高中免試入學招生作業將展開，各就學區考生可在6月21日到6月27日查詢個人序位並填志願、7月9日免試入學分發結果放榜、7月11日報到。

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