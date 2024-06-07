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顧立雄：無人機自主產製能量非常重要是未來的研發目標

國防部長顧立雄。（資料照）

國防部長顧立雄。（資料照）

2024/06/07 11:20

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，國防部長顧立雄列席備詢前受訪，對於前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）日前建議，台灣應借鏡烏俄戰爭的經驗發展無人機系統領域的作戰經驗，顧立雄表示，無人機的自主產製能量非常重要，是未來的研發目標，無人機也會牽涉到相關AI系統，國防部會全面尋求國內外先進技術來加強。

另外，美國國防合作安全局（DSCA）於美東時間5日公布，將對台灣出售總價值達3億美元（約新台幣96億7千餘萬元）的F-16戰機零件，顧立雄表示，這是為了維護F-16的妥善率而必須購置。

對於中共為了搶黃埔百年話語權，傳計畫向我陸軍官校3千名校友發出邀請，參訪廣東黃埔軍校舊址。對此，顧立雄表示，他還是重申，中華民國在哪裡黃埔就在哪裡，中華民國在這裡，呼籲退將不要去中國接受誘惑，導致個資被洩露等相關問題。

對於有外媒報導，中共積極獵人頭挖角西方的飛行員，是否有掌握？顧立雄表示，他們吸引西方飛官過去，我們本身能夠做的就是精進自己，他們會進行演習，我們也會和夥伴國家合作精進戰技戰法。

另外，有空軍官校學生赴美受訓，但在畢業前夕與家人出車禍，飛官無大礙但家人傷勢嚴重，對此，顧立雄表示，空軍有在第一時間加以慰問，醫療費相當鉅額，好消息是狀況目前相對穩定，正在協助籌措、募集醫療費用，不會因為醫療費用的問題而發生沒辦法支付的情況，會盡力努力來幫忙。

而有關「第一擊」界定，顧立雄表示，我們沒有第一擊，只有自衛權的行使。昨天講的可能是比較法律性的用語，大家不太能理解，會視威脅程度來比例性的行使自衛權利，相關規定都有完整規範，但不宜對外公布。媒體追問，若行使自衛權可以開槍？顧立雄說，有完整的規定，機密的細節不方便說明，會視情況立即應對。

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