民眾搭公車常遇急剎挨批 北市公共運輸處8月起加倍扣點

台北市公共運輸處8月起，「急煞車猛起步」與「行經轉彎未減速」採加倍扣點。圖為公車示意圖。（記者楊心慧攝）

2024/06/06 15:44

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾搭乘公車常會遇到緊急剎車的狀況，有時甚至會措手不及而跌倒，國民黨台北市議員詹為元建議，最直接能約束公車業者的就是評鑑指標，應從公車評鑑端改善狀況，尤其是「急煞車猛起步」項目扣分點數應提高；台北市公共運輸處表示，「急煞車猛起步」與「行經轉彎未減速」採加倍扣點方式執行，將於8月上路。

根據台北市公運處統計，去年共有180件缺失案，不過這是有投訴的狀況之下，未統計的黑數恐更多；住在台北市的劉小姐表示，常搭公車遇到司機急煞，站都站不穩，有時還會不小心撞到旁邊的人，甚至還有次，因急煞站不穩而摔倒的經驗。

詹為元表示，公車摔傷問題屢見不鮮，但最直接約束公車業者的評鑑指標卻無法有效反應此問題，他認為市府應將評鑑指標權重做重新調整，針對B7車內外安全指標尤其是「急煞車猛起步」項目扣分點數提高，讓事故可以減少，甚至是消失。

詹為元指出，搭乘綠色運輸觀念興起，公車更成為許多市民出行的重要代步選擇，市府就更有責任，營造安全友善的乘車環境，也是落實預防重於事後補救。

公運處業務稽查科長郭献文回應，已向公車業者說明提案，針對「急煞車猛起步」、「行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人」，從原先的扣18點調整為36點，指標占整體評鑑100分中的10分，若評鑑成績不佳，會影響核撥公車業者的補貼款，將於8月上路。

郭献文進一步說明，若駕駛嚴重違規，可要求司機員參加行車安全講習課程，目前兩項評鑑調整是依乘客舒適度和感受度，若民眾煞車造成摔傷，評鑑會放在肇事案件處理，扣分點數加重。

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