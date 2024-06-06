傅崐萁指花東三法「這2案」是韓國瑜願望 柯志恩代韓發聲

國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照）

2024/06/06 17:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨政策會執行長傅崐萁日前揚言7月16日通過「花東三法」，在黨內沒有共識的情況下已確定剎車減速，智庫執行長柯志恩在今日下午某網路直播節目與文傳會主委李彥秀對話時指出，她無法理解傅崐萁說法，「這個時候怎麼算也不可能7月16日」。

另對於李彥秀透露傅崐萁在昨日國民黨中常會上宣稱「花東三法」中的環島高鐵、東西向高速等2案是立法院長韓國瑜要的，柯志恩轉述今日上午韓國瑜本人的話「法律如何執行，一切尊重專業，也要看交通部長跨部會協調結果，所以『願望是一回事』，韓院長尊重專業！」

柯志恩表示，傅崐萁說「花東三法」7月16日要過關，這讓民進黨見獵心喜，媒體也不放過，國民黨智庫早已針對「花東三法」，就財務、環評、人文、水文以及地理等面向評估，認為相關建設很難在10年內完成，主張應該讓交通部長參與，在立法院交通委員會討論，並且舉辦公聽會尋求共識，國民黨智庫只是實話實說，希望外界不要見縫插針，形容是智庫在打臉傅崐萁，就智庫立場而言，就是提出評估報告讓大家了解，況且現階段的確還需要更多的討論。

對於李彥秀稱傅崐萁喊出7月16日通過「花東三法」的立場可以理解，柯志恩不以為然地說，「我沒有辦法理解，我覺得這個時候怎麼算也不可能7月16日」，「7月16日這個東西應該很謹慎」，她並強調，立法院在7月16日之前只有2次院會可以處理重大法案，根本沒有時間就「花東三法」做細緻的討論。

此外，李彥秀透露，傅崐萁在昨日國民黨中常會上指稱，韓國瑜支持「花東三法」，而且環島高鐵、東西向高速等2案是韓國瑜要的，柯志恩則當場代韓國瑜澄清立場。

柯志恩指出，韓國瑜今日上午接見旅高同鄉會時，她當面問韓國瑜此事，韓國瑜說，「希望台灣有環台交通系統、東西交通系統，但對於法律如何執行，一切尊重專業，也要看交通部長跨部會協調結果」，所以「願望是一回事，但韓院長尊重專業！」

柯志恩並表示，現在外界砲火已經從民眾黨團總召黃國昌轉移到傅崐萁的身上，雖然傅崐萁從未提過要花2兆預算，而且要採BOT方式，但台灣西半部人口多，就連西部高鐵都賠錢，（東部高鐵）國際大廠是否有機會來台投資，當然會受質疑。

此外，有關國民黨強推國會擴權法案後，引發社會一股推動罷免藍營立委的浪潮，柯志恩說，國民黨某些新科立委對於罷免確實是有一些困擾，李彥秀立刻回話，近期無論黨中央、智庫開會，大家都對罷免感到無奈，昨天她跑端午節送粽子的行程時，就看到有人在喊「民主已死，罷免李彥秀」。

柯志恩則勸告李彥秀，民眾在下雨天跟著李走，其實「精神可佩」，她並勸李要用同理心、換個角度思考，「他（民眾）過去可能每天都無所事事，今天終於讓他有一個精神寄託。」

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