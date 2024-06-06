軍人出國自由行解禁 洪申翰：軍隊文明里程碑

立委洪申翰發文說，成功爭取軍人、軍校老師們出國旅遊可以「自由行」，強制跟團規定終於鬆綁。軍人示意圖。（資料照）

2024/06/06 00:16

〔記者陳政宇／台北報導〕國防部規定軍人出國必須強制跟團、不得擅自脫隊，民進黨籍外交及國防委員會成員洪申翰3月曾質詢時任國防部長邱國正，邱國正承諾提評估報告。洪申翰今（5）日披露，除了原有「團體旅遊」，國防部將正式新增「自助旅遊」相關規定，這正是軍隊文明管理的重要里程碑。

前民進黨立委林靜儀、吳焜裕、陳曼麗2020年曾提案，要求國防部研議開放軍人出國觀光自由行。洪申翰今年3月也在外委員會質詢指出，國防部必須檢討禁止軍人自由行的手段，是否能夠達到防止洩密的目的。

洪申翰今天深夜在臉書發文說，成功爭取軍人、軍校老師們，出國旅遊可以「自由行」，強制跟團的規定終於鬆綁。過去幾十年來，所有國軍、軍校老師、軍職醫護、甚至連國防醫學院裡，教學與軍事機密完全無關科目的老師、行政人員，若要出國，都被強制要求，必須跟旅行團，連去個國際學術研討會，都有困難。

洪申翰說，受此規定管制的人數可能高達18萬人，但事實上，如此強制綁旅行團才能出國的規定，名目上是為了保護安全與防止洩密，但實際執行起來，卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，大家都知道管理效果極低，都是相當形式主義的行政作業而已。

洪申翰指出，他接到許多國軍家屬陳情，家族旅遊時，因為有一位成員從軍，整個家族都要強制跟團，一來一往團費價格就多了好幾萬，造成無謂的負擔。為了應付強制跟團的規定，很多人就自己打一份契約書、行程表呈報備查，這種無效管理手段，最後懲罰到的是守法的軍人、文官、軍校師生、醫護人員。

據此，洪申翰今年3月向國防部提出質詢，獲得邱國正初步的正面回應後，也和國防部開了好幾次討論會議，建議國防部可以參考國安局、中科院的的做法，使用更有效的保安與機密管制方法，不要再讓如此無效的管制手段，困擾這麼多人。

國防部5日公布「國軍人員出國業務作業規定修正案」，自發文日起適用。關於自助旅遊，國防部規範，自助旅遊應檢附行程規劃表，包括出國行程、航班路線、住宿地點等資訊。

在安全維護上，國防部明定，考量人身安全，旅遊地區得參考外交部領事事務局，有關國外旅遊警示分級表標示灰（輕）、黃（低）色警示國家，以及衛生福利部疾病管制署有關國際旅遊疫情建議等級表，標示第二級（加強預警）納入行程規劃，出國期間應依奉准行程活動，如因不可抗力或安全顧慮，應即向單位回報，報備奉准後，始得變更行程。

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