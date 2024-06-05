北市抽驗蔬果農藥殘留13件不合格 九層塔、韭菜花較多

衛生局抽驗九層塔不符農業殘留規定。（台北市衛生局提供）

2024/06/05 15:56

〔記者江采蓁／台北報導〕為維護食品安全，台北市衛生局今（5）日公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，4月共計抽驗47件，檢驗結果13件產品不符規定，其中九層塔檢出4件、韭菜花3件、辣椒和青蔥各2件、青蒜和白蘿蔔各1件。

台北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，2024年4月共計抽驗47件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，這次抽驗不符規定產品，包括九層塔4件、韭菜花3件、辣椒和青蔥各2件、青蒜和白蘿蔔各1件，各檢出1至4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均為高風險產品。

衛生局指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；此外，已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局抽驗韭菜花不符農藥殘留規定。（台北市衛生局提供）

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