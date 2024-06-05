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端午連假6路段易塞車！ 公路局曝最塞時段

交通部公路局提醒，端午3天連假，台61線中彰大橋改建路段等6個路段各有雍塞時段。圖為中彰大橋。（資料照）

交通部公路局提醒，端午3天連假，台61線中彰大橋改建路段等6個路段各有雍塞時段。圖為中彰大橋。（資料照）

2024/06/05 15:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週六起開始一連3天的端午節連續假期，交通部公路局預測這次連假旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道和各地觀光風景區會出現車潮，也提醒6個路段各有雍塞時段。

公路局預估觀光旅遊車潮將於6月8日至6月9日湧現，返回工作地車潮則預估從6月9日下午至6月10日開始陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段：

1、台9線蘇花路廊，南下6月8日10-12時；北上6月10日15時到20時。

2、台9線南迴公路，台東往屏東方向6月10日16時到19時。

3、台1線水底寮至楓港路段，南下6月8日11時到15時；北上6月10日15時到21時。

4、台61線鳳鼻至香山路段，南下6月7日15時到19時及6月8日7時到12時；北上6月10日15到21時。

5、台61線竹南路段，南下6月8日10時到12時；北上6月10日14時到20時。

6、台61線中彰大橋改建路段，南下6月8日8時到17時，及6月9日10時到15時；北上6月9日15時到19時及6月10日14時到20時。

公路局提醒，台61線中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連續假期有車多壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官到成功路段，及大里二到霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等。

重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里到大武崙路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線及台7線大溪到慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑到梅山路段、台26線墾丁路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

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