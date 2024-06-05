外傘頂洲是移動的國土 小四生張瑞恬拿下海洋詩創作優選

嘉義市東區嘉北國小四年級學生張瑞恬（中）以「移動的國土─外傘頂洲」詩作，獲得教育部海洋詩創作優選殊榮。 （記者林曉雲攝）

2024/06/05 15:01

〔記者林曉雲／台北報導〕「聽說你要消失了！我趕緊來看你。搭著漁船，晃啊！晃啊！晃！看著平靜的海面，你像戰士對抗外海的侵略，保護一串串蚵仔。」嘉義市東區嘉北國小四年級學生張瑞恬以「移動的國土─外傘頂洲」詩作，獲得教育部海洋詩創作優選殊榮。

6月8日是國家海洋日，教育部今（5）日舉辦「第三屆海洋詩創作」頒獎典禮。教育部長鄭英耀致詞時表示，台灣是海洋國家，余光中曾說：「面對海洋就面對全世界。」大海讓人有無限的想像空間，但天空比大海更寬闊，想像力比海洋和天空更寬廣，得獎者都是充滿想像力的人，且用親身實踐去關懷大海，有些作品是來自故鄉景致的讚嘆，有些人關注永續發展，鼓勵大家進一步化為行動的力量，幫助國人更喜歡大海，且從日常生活中保護海洋，讓台灣的海洋更美麗。他也表示，可以多鼓勵大學生參與。

張瑞恬受訪表示，很意外會獲得優選，當初是和在中學擔任地理老師的媽媽劉娜均討論，進而發想寫下這篇作品。劉娜均補充說明，外傘頂洲從雲林漂到東石，就像是移動的國土，因家族長輩過往曾有挖文蛤的經驗，因此他們全家族特地去看外傘頂洲，也帶小朋友挖螃蟹文蛤。評審肯定她用歌詞般手法寫作，結尾有餘韻甜味。

國小組特優作品「追尋．比目魚」，作者是台南市新營國小六年級學生林采萲以4種角度書寫比目魚，她表示，她本來就喜歡文學詩作，原來她很愛吃阿嬤煮的扁鱈就是比目魚，進而發現從古典詩詞、餐桌上、標本及大海中都可看到比目魚的身影。評審肯定她設計用心，意境深切。

評審之一、海洋作家廖鴻基表示，海洋文學是台灣社會和海洋之間美麗感性的橋樑，因海洋文學而使大家看到我們的海，珍視我們的海。

本屆海洋詩創作徵選以「永續海洋」為主軸，評選出國小組18件、國中組18件、高中組15件、大專組8件及教師組7件，共66件獲獎作品。教育部自97年起將海洋教育列為課程綱要重大議題，鼓勵各級學校將海洋教育融入教學，另自104年起，將6月8日「世界海洋日」當週訂為「海洋教育週」。

國小組特優作品「追尋．比目魚」作者是台南市新營國小六年級學生林采萲（右），教育部長鄭英耀（左）今親自頒發特優榮耀，鼓勵大家進一步化為行動，幫助國人更喜歡大海。（記者林曉雲攝）

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