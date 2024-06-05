黃仁勳感謝台灣人才 鄭英耀：從中小學、大學到全民建立AI素養

教育部長鄭英耀（中）今率政次張廖萬堅（右二）及政次葉丙成（右一）、常次林騰蛟（左二）及主秘林伯樵（左一）召開上任後首次記者會，說明施政重心及新策略。（記者林曉雲攝）

2024/06/05 12:18

〔記者林曉雲／台北報導〕半導體等高科技是台灣護國神山，教育部長鄭英耀今日在上任後首次記者會中宣布，因應AI世代挑戰，AI學習已是學生的基本能力，教育部會從中小學札根、大學跨域學習到全民建立AI素養，作為各階段的執行策略，完備數位學習輔助支持系統，達到數位平權目標，積極推動下一世代AI人才培育。

鄭英耀並在記者會中引述輝達執行長黃仁勳演講內容，黃仁勳肯定台灣17所公私立大學教育培育的人才，創造全世界AI的發展，除了台成清交中山中央等大學外，也包括許多技術學院與中原、輔大等私立學校所培養的學生，相信在人才培育上，從小學、中學、技職學校到大學，很多老師都用心培育下一代學子，獲得黃仁勳等科技大老的肯定，「不要忘記，這些人才都是台灣培育的。」

鄭英耀指出，黃仁勳感謝台灣幫助實踐AI科技的願景，如果沒有台灣優秀的人才，AI的發展無從實踐，AI整個生態系統幾乎9成都是來自台灣的大學所培育的人才，而台灣的人才是十分謙虛的，教育部會推動人才培育更接軌國際。

鄭英耀也說明，教育部將更提升台灣高教量能領先國際，鼓勵大學增設太空科學工程、海洋科學、科技研發、海洋保育相關系所，打造台灣高教在學術或產業量能都可領先國際。

此外，鄭英耀表示，教育部將致力於增進人才數位科技能力，建立全民AI素養，今明兩年優化中小學網路環境，精進入校入班手把手陪伴計畫，完成新版中小學數位教學指引3.0，運用生成式AI技術引導學習，另強化大學資通訊數位人才培育，各領域人才數位創新合作力，同時提升資安防護能量，加強大學全校性資安作為，並在國立高中職成立資安輔導團。

鄭英耀也說明他的教育核心理念，將從「本土」、「團隊創新」、「國際」著手，打造一個學生少擔心、教師少壓力、家長少擔憂的教育環境，在既有基礎上，穩定地革新教育、培育人才創、接軌世界並讓學子們勇敢築夢。

黃仁勳感謝台灣人才，教育部長鄭英耀（中）今在記者會中出示黃仁勳有17所大學的背板，強調這些人才都是台灣培育的，教育部將更積極與學校合作培育人才。（記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法