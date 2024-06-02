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北市萬華增設無障礙跨堤天橋遇反彈喊停 提案里長失望

台北市政府擬在光復橋上游約200公尺處的德昌街口，新建一座跨堤無障礙天橋，因有民眾反彈喊停。（記者何玉華攝）

台北市政府擬在光復橋上游約200公尺處的德昌街口，新建一座跨堤無障礙天橋，因有民眾反彈喊停。（記者何玉華攝）

2024/06/02 21:52

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府回應萬華區孝德里提案，規劃在光復橋上游約200公尺處的德昌街口，新建一座跨堤無障礙天橋，卻因隔壁錦德里反彈喊停，孝德里長李明芬表示，尊重結果但也失望，已獲市府評估通過的建設，怎會因有人反對就喊停？市府應就公眾利益評估；工務局新建工程處表示，將等鄰近的光復橋電梯完工開放使用後，再進行檢討評估。

李明芬指出，她在2019年i-Voting提出新建跨堤天橋獲通過，後因天橋出口位於東隆宮私有地上，無法編列公務預算而作罷；去年再於市長有約會前會提出，工務局允諾興建並著手規畫，今年3月舉辦地方說明會，將拓寬德昌街人行道建置，同時取消德昌街7個停車位。

錦德里長張菀庭表示，拓寬人行道後要維持既有的車道，取消停車格畫紅線，影響里民停車出入、商家上下貨；加上巷道小，大型工程車進出不易，未來都更將更困難。鄰近約200公尺、路程3分鐘的光復橋，年底有一座電梯完工，或往上游約4分鐘處路程的銘德里，也有天橋可研議增設電梯。不先改善既有設備，且未評估使用人數就要花5000萬新建，可能造成公帑浪費。

李明芬則說，通往光復橋的騎樓、人行道都被占用，且光復橋電梯出口緊鄰橋上車道，寬度又小，安全堪慮；且這是從前朝就有計畫興建的天橋，去年在市長與里長有約的會前會上也獲得同意興建，如今只因部分人反對就喊停，讓人遺憾。

新工處表示，德昌街與環河南路口興建跨越環河快速道路連接河濱公園的無障礙跨堤天橋，因腹地不足，評估縮減既有停車格位並檢討路型；銘德里天橋緊鄰民宅無空間增設電梯；光復橋旁電梯工程近期開工，預計年底完工。

新工處強調，此案仍須與周邊里民溝通，尚未編列經費，將等光復橋旁電梯完工開放使用後，請交工處納入人、流量分析，再就整體使用情形進行綜合檢討評估。

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