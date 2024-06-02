為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市警搜索東區賭場、招待所查獲毒品 赫見藝人陳零九也在

同包廂友人還出現藝人陳零九，但他沒有任何違法，警方僅抄錄資料。（資料照）

同包廂友人還出現藝人陳零九，但他沒有任何違法，警方僅抄錄資料。（資料照）

2024/06/02 16:09

〔記者陸運鋒／台北報導〕陳姓男子以撲克協會名義在台北市東區開設賭場，並在同棟大樓設置招待所，警方昨持搜索票進入逮捕陳嫌、女荷官、賭客等人，而其中2名賭客身上搜出毒品，另外警方在招待所內的鄭姓男子身上查獲大麻電子煙，而同包廂友人還出現藝人陳零九，但他沒有任何違法，警方僅抄錄資料。

大安警分局調查，48歲陳男上月初在忠孝東路四段SOGO旁商辦大樓，除在4樓以撲克協會名義開設賭場外，還在12樓設置招待所，方便自行使用或招待貴賓，警方掌握情資後連日探訪、蒐證。

據了解，警方昨天凌晨見持機成熟後持搜索票查緝，逮捕賭場陳姓負責人、女荷官、工作人員、賭客及關係人，而其中2名賭客身上，分別搜出大麻電子煙及毒品哈密瓜錠。

此外，警方在陳男同棟所開設的招待所搜索時，發現12人的包廂內，其中一名鄭姓男子持有大麻電子煙，依法帶回偵辦，而同包廂的友人還有藝人陳零九，不過，陳零九並無違法，僅盤查身份。

警方表示，陳嫌以競賽、益智遊戲等理由規避責任，詢後，將陳嫌、鄭嫌、荷官、工作人員、賭客共45人，分別依賭博、毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方將大樓荷官及賭客移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將大樓荷官及賭客移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方在招待所正姓男子身上搜出大麻電子煙，另在同包廂盤查藝人陳零九。（記者陸運鋒翻攝）

警方在招待所正姓男子身上搜出大麻電子煙，另在同包廂盤查藝人陳零九。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夥同陳零九、阿滴玩牌！黑二代「戰堂吳亦凡」背景遭起底
2024/02/07 17:26

夥同陳零九、阿滴玩牌！黑二代「戰堂吳亦凡」背景遭起底
阿滴與「戰堂吳亦凡」打撲克遭疑聚賭 經紀人曝實情
2024/02/07 14:59

阿滴與「戰堂吳亦凡」打撲克遭疑聚賭 經紀人曝實情

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
高雄女模會館暗藏天九牌賭場 警破門逮28人、扣11萬賭金
2024/06/02 13:57

高雄女模會館暗藏天九牌賭場 警破門逮28人、扣11萬賭金
北市東區商業大樓藏撲克賭場 主打美女荷官發牌逮51人
2024/06/02 12:41

北市東區商業大樓藏撲克賭場 主打美女荷官發牌逮51人

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播