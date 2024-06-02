北市警搜索東區賭場、招待所查獲毒品 赫見藝人陳零九也在

同包廂友人還出現藝人陳零九，但他沒有任何違法，警方僅抄錄資料。（資料照）

2024/06/02 16:09

〔記者陸運鋒／台北報導〕陳姓男子以撲克協會名義在台北市東區開設賭場，並在同棟大樓設置招待所，警方昨持搜索票進入逮捕陳嫌、女荷官、賭客等人，而其中2名賭客身上搜出毒品，另外警方在招待所內的鄭姓男子身上查獲大麻電子煙，而同包廂友人還出現藝人陳零九，但他沒有任何違法，警方僅抄錄資料。

大安警分局調查，48歲陳男上月初在忠孝東路四段SOGO旁商辦大樓，除在4樓以撲克協會名義開設賭場外，還在12樓設置招待所，方便自行使用或招待貴賓，警方掌握情資後連日探訪、蒐證。

據了解，警方昨天凌晨見持機成熟後持搜索票查緝，逮捕賭場陳姓負責人、女荷官、工作人員、賭客及關係人，而其中2名賭客身上，分別搜出大麻電子煙及毒品哈密瓜錠。

此外，警方在陳男同棟所開設的招待所搜索時，發現12人的包廂內，其中一名鄭姓男子持有大麻電子煙，依法帶回偵辦，而同包廂的友人還有藝人陳零九，不過，陳零九並無違法，僅盤查身份。

警方表示，陳嫌以競賽、益智遊戲等理由規避責任，詢後，將陳嫌、鄭嫌、荷官、工作人員、賭客共45人，分別依賭博、毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。

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警方將大樓荷官及賭客移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方在招待所正姓男子身上搜出大麻電子煙，另在同包廂盤查藝人陳零九。（記者陸運鋒翻攝）

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