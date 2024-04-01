AIT主席羅森柏格訪台 國安人士：各政黨應團結一致、管控風險

美國在台協會主席羅森伯格今會見總統當選人賴清德時表示，台海和平穩定攸關台美的共同利益，希望賴持續努力，維持區域跟兩岸的現狀。 （總統府提供）

2024/04/01 19:32

〔記者陳昀／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席羅森柏格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平訪台，與台灣政府高層、部會官員及各界領袖會面，美日菲也將舉行三方峰會，被外界視為加強3國對抗中國在區域影響力的關鍵。國安人士指出，因應中國單邊挑釁全球供應鏈，加上選後國會呈現三黨不過半態勢，美方期盼我國各政黨均能與全球利益一致，共同管控風險。

國安人士指出，羅森柏格預計6日離開，緊接著日本首相岸田文雄8日將以國賓身分訪問美國，與美國總統拜登舉行領袖會談，岸田與拜登預計將進行強化自衛隊與美軍指揮系統的協調合作，預計將強調「台海和平與穩定的重要性」；拜登、岸田緊接將於11日與菲律賓總統小馬可仕舉行日美菲三方峰會，被外界視為加強3國對抗中國在區域影響力的關鍵。

國安人士表示，因應中國持續對東海、台海、南海等區域穩定進行騷擾，美國近期持續與太平洋周邊友好國家進行溝通，國務卿布林肯於3月19日抵達菲律賓馬尼拉進行訪問，並與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會面。並於會面時表示，美菲對中國威脅印太自由開放的行動有共同關切，重申兩國的防衛協定。

國安人士分析，由日本、台灣、菲律賓組成的島鏈，具有維護區域穩定的重大意義，由於台灣1月國會大選後三黨不過半，羅森柏格此次訪台除了持續強化跟台灣各領域合作，確保全球供應鏈穩定安全，也期盼與國內各主要政黨達成共識，在安全議題上都能高度配合，共同管控可能的風險。

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