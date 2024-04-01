會晤賴清德 AIT主席羅森伯格：盼區域兩岸維持現狀

美國在台協會主席羅森伯格今會見總統當選人賴清德時表示，台海和平穩定攸關台美的共同利益，希望賴持續努力，維持區域跟兩岸的現狀。 （總統府提供）

2024/04/01 18:25

〔記者陳昀／台北報導〕總統當選人暨副總統賴清德今接見美國在台協會主席羅森伯格並邀請她參加520就職典禮，羅森柏格表示，台海和平穩定攸關台美的共同利益，希望賴清德之後持續努力，維持區域跟兩岸的現狀。她重申，美國對台承諾堅若磐石，有原則且跨黨派，將持續確保台灣擁有足夠的自我防衛能力。

賴清德表示，羅森柏格上次是今年1月大選後率代表團來台祝賀，恭賀台灣完成一場非常重要的民主選舉；地緣政治變化非常快速，1月13日選後至今，兩岸也有幾件事發生，感謝羅森柏格選後二度來台訪問，他誠摯歡迎，5月20日很快就會到來，也誠懇邀請羅森伯格來台參加他的總統就職典禮。

羅森柏格也再次恭喜賴副總統即將成台灣下一任的總統，並表示，美國將持續與賴清德副總統及其團隊維持緊密夥伴關係，並在賴就職後共同加深、拓展台美關係。如同她稍早會晤蔡總統時提到的，台美關係歷久彌堅，夥伴關係也日益密切，持續有值得期待的發展。

在經濟方面，羅森柏格指出，雙方的經濟連結互利互惠，除了簽署「台美21世紀貿易倡議」外，美國各州在台設立的貿易辦事處也越來越多，隨著今年春天密西根州宣布要在台灣設立貿易辦事處，現在辦事處的數量已經達到21個。

在兩岸關係方面，羅森柏格說，台海的和平與穩定攸關台美的共同利益，台灣在區域及國際社會務實且負責任的表現，有助維持區域與兩岸的現狀，也希望賴副總統之後持續努力，維持區域跟兩岸的現狀。

羅森柏格強調，美國對台灣的承諾堅若磐石，是有原則且跨黨派的，這件事不會有所改變，美國也會維持一直以來堅定長久的承諾，持續確保台灣擁有足夠的自我防衛能力。她也肯定台灣在國防改革方面付出的努力，未來將繼續給予支持。

羅森柏格提到，台灣今年1月大選後收到許多國際友人的祝賀，代表國際社會高度肯定台灣的民主、有意義的國際參與，也認同維持台海和平穩定對於全球安全及繁榮至關重要，「我有信心，在你的領導下，美台關係只會越來越緊密」，她也期待520後與賴清德及其執政團隊攜手合作，面對各項挑戰，並把握機會共榮發展。

美國在台協會主席羅森伯格今會見總統當選人賴清德時表示，台海和平穩定攸關台美的共同利益，希望賴持續努力，維持區域跟兩岸的現狀。 （總統府提供）

美國在台協會主席羅森伯格今會見總統當選人賴清德時表示，台海和平穩定攸關台美的共同利益，希望賴持續努力，維持區域跟兩岸的現狀。 （總統府提供）

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