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成大資安基地被批引戰爭入校園 教育部駁斥：資安威脅無涉特定對象

成功大學建置國內大專院校首座「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，日前舉行揭牌儀式。（資料照）

成功大學建置國內大專院校首座「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，日前舉行揭牌儀式。（資料照）

2024/03/30 16:25

〔記者林曉雲／台北報導〕國立成功大學設立資安人才培育基地遭批是將戰爭引入校園，教育部今駁斥說明，教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，自111年起推動規劃投入24億元，協助大專校院建置20座區域型人才培育基地，聚焦當前國內6大核心戰略產業及5+2產業人才培育，成大資安基地即為其中一案，資安威脅無涉特定對象，資安防護則為企業發展基礎。

教育部技職司科長陳映璇說明，教育部補助成大建立「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」，建置油、水、電等三項關鍵基礎設施教學基地與資安實證場域，是因應全球新型態資安威脅及國內企業數位轉型趨勢，涉及產業生產管理等運作面的OT（Operational Technology）資安維護逐漸受到重視，故由行政院責成教育部強化資安人才訓練。

陳映璇表示，教育部透過該計畫於111年籌組包含行政院資通安全處、經濟部工業局及相關領域專家在內之審查團隊，針對產業發展趨勢、人才需求及技術門檻進行專業審查，並於111年6月核定補助成大「關鍵基處設施資安人才技術培育基地」（簡稱資安基地），由成大攜手鄰近大專校院、法人機構、國營企業以及民間企業，提升學生及從業人員資安意識及防護應變能力。

陳映璇說明，成大透過資安基地擴大培育各產業資安人才，亦協助強化國營事業資安防護能力，設置「蒸餾鍋爐循環系統」、「自來水淨水及供水系統」、「水閘門控制系統」、「太陽能發電監控系統」、「饋線自動化系統」等油水電跨領域資安實證場域，提供在職員工再訓練，並開設270小時「關鍵基礎設施資安學程」提供培訓學生求職更多元選擇路徑。

教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」已核定半導體、無人機、離岸風電、電動車等18座符合六大核心戰略產業或5+2產業相關之培育基地，並將持續輔導大專校院開設產業需求之實務課程，促成產企業參與人才培育。

教育部自111年起推動規劃投入24億元，協助大專校院建置20座「區域產業人才及技術培育基地」。（教育部提供）

教育部自111年起推動規劃投入24億元，協助大專校院建置20座「區域產業人才及技術培育基地」。（教育部提供）

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