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愛心餐食年前大量湧入 北市社會局：洽市府統一協調發放

台北車站旁街友生活家當。（資料照，記者陳冠甫攝）

台北車站旁街友生活家當。（資料照，記者陳冠甫攝）

2024/01/29 18:14

〔記者陳冠甫／台北報導〕年節將至，民間團體及個人愛心餐食、物資大量湧入台北火車站、艋舺公園，遠超過街友需求量，不少愛心餐食因無人領取而遭浪費。台北市政府社會局姚淑文局長今（29）日呼籲，各界若想捐贈物資或餐食，請勿自行至台北車站發放餐食及物資，建議統一由市府整合物資調配資源，將各界的愛心傳遞給有需要的人。

據了解，近期有愛心團體以訂便當方式，請外送員發送餐食給街友，但團體相關人員並未到場，對於數量需求也未掌握，時常造成便當無人領取，只能回收的狀況。

姚淑文建議，若想捐贈物資，建議可接洽社會局中正及萬華兩處社會福利服務中心，統一由市府整合物資調配資源，社工人員會協調發放地點、時間及方式，將各界的愛心傳遞給有需要的人；透過餐食發放協調，讓臺北車站每周一至周日皆有善心人士提供午餐及晚餐，而不只有年節期間有大量但吃不完的食物。

姚淑文也感謝各界善心人士對街友的關懷與重視，姚指出，每年第一道鋒面報到，社工隨即探訪街友並發放長袖衣物，隨著天氣漸冷發放保暖衣物及睡袋，也安排社工每週固定至街友聚集處關懷訪視，即時掌握街友物資需求，若有需要保暖物資，社工也會及時補充給街友，目前街友禦寒物資的存貨充足。

姚淑文也指出，社會局持續推動「街友尊嚴不落地」，提供餐券取代發放便當，使街友有多元選擇，並改善物資過剩的問題。她呼籲，若民眾有捐款及捐物需求，可撥打市民熱線1999轉1633社會局社會工作科，或就近致電中正社福中心（02-23962340）及萬華社福中心（02-23365700），讓您的愛心傳遞到需要的人手中。

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