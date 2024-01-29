黃國昌曾猛打韓國瑜「腐敗」 四叉貓翻4年前貼文酸：抱一下就沒事了

國民黨「韓江配」29日拜會民眾黨立院黨團，韓國瑜與黃國昌相擁而笑。對此，網紅「四叉貓」劉宇翻出黃國昌4年多前砲打韓國瑜岳父家侵佔國有地蓋砂石場一事的貼文。（記者羅沛德攝、擷取自臉書；本報合成）

2024/01/29 17:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨推派的立法院正副院長候選人韓國瑜與江啟臣，今天（29日）上午拜會立院民眾黨團，韓國瑜與民眾黨不分區立委當選人黃國昌熱情擁抱，大家笑開懷的畫面引發討論。網紅「四叉貓」劉宇翻出黃國昌4年多前砲打韓國瑜岳父家侵佔國有地蓋砂石場一事的貼文，狠酸黃、韓4年時間一晃眼過去就「冰釋前嫌」，相擁而笑。

國民黨「韓江配」拜會民眾黨8名不分區立委當選人，雙方交流氣氛融洽，進行閉門會議前全體合影時，媒體主動提議韓國瑜與黃國昌是否能握手，韓國瑜則反問「要不要擁抱一下？」接著主動把手搭到黃國昌肩上，黃國昌與旁人笑出來；結束閉門會議及媒體聯訪結束後，韓國瑜在臨走前主動提議「國昌兄，抱一下吧？」黃國昌則笑著回應「Ok」，讓全場笑開懷。

對此，四叉貓翻出黃國昌於2019年12月4日發的臉書貼文，當時是國民黨總統候選人的韓國瑜，被黃國昌爆料韓國瑜曾利用權勢協助岳父李日貴佔用國有地蓋砂石場，黃國昌發文感慨「那天，站在西螺大通砂石場的舊址，我靜靜告訴自己，如此腐敗的政治，必須徹底掃蕩乾淨」。四叉貓忍不住酸：「4年多前，黃蔥老師挖韓總岳父的砂石場，過了4年，兩人已經微笑擁抱」。

網友也紛紛調侃，「一笑泯恩仇，利益擺中間」、「看到兩人牽手微笑，讓我想到一句成語：狼狽為奸」、「政治不難，找回良心而已，只是那個心是跳來跳去的」、「如此腐敗的政治（如果沒有我一份）必須徹底掃蕩乾淨」、「打不過就加入」。還有不少人湧入黃國昌該篇貼文底下酸，「真沒想到現在會跟韓國瑜一起笑得開心」、「當時有想過會有今天嗎」、「掃蕩不乾淨就擁抱他」、「時空背景不一樣了」、「今非昔比」、「抱一下就沒事了」。

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