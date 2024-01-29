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肯定賀瓏願意致歉 陳俊翰：但勉強支持民進黨大可不必

陳俊翰表示，肯定賀瓏願意致歉的態度，但賀瓏大可不必勉強自己2028一定要投給民進黨，台灣民主自由的可貴就是沒有誰可以強迫誰，不必違背自己的心意。 （資料照）

陳俊翰表示，肯定賀瓏願意致歉的態度，但賀瓏大可不必勉強自己2028一定要投給民進黨，台灣民主自由的可貴就是沒有誰可以強迫誰，不必違背自己的心意。 （資料照）

2024/01/29 11:49

〔記者陳昀／台北報導〕中國媒體人王志安日前在《賀瓏夜夜秀》模仿訕笑罹患罕見遺傳性神經肌肉疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論撻伐，主持人賀瓏時隔一週透過影片致歉，並稱2028大選要輔選民進黨、把陳送進立法院。陳俊翰表示，肯定賀瓏願意致歉的態度，但賀瓏大可不必勉強自己2028一定要投給民進黨，台灣民主自由的可貴就是沒有誰可以強迫誰，不必違背自己的心意。

陳俊翰發聲明指出，針對此次王志安歧視身障者參政的風波，在喧擾近一週後，主持人賀瓏終於願意在節目中出面致歉，雖然時間有些遲，但還是肯定他勇於出面負責的態度；賀瓏承諾節目團隊願意特別錄製單元，邀請專家學者深入探討台灣障礙者及罕病患者所面臨的各種議題，或許是在經歷此一令人遺憾的事件後，一個可以對於台灣社會產生正面啟發的收穫。

陳俊翰表示，令他很欣慰的是，台灣社會絕大多數都是站在譴責王志安惡意訕笑、模仿歧視身障者平等參政權的一方，但有些許遺憾的是，網路上仍然有少數人包含王志安，試圖轉移焦點，將一個單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目。

陳俊翰強調，這件事的本質再簡單不過，就是在今日的台灣社會，我們是否能夠容忍有人惡意的訕笑、模仿，歧視身心障礙者原本就應該受到保障平等參與政治的權利，這無關意識形態，更不分黨派顏色，而是一個普世人權價值的問題。

最後，陳俊翰說，很感謝賀瓏和夜夜秀團隊認同、支持他及他所提出理念的認同和支持，不過，大可不必勉強自己在2028一定要投給民進黨，台灣的民主自由可貴之處，就是每個人都可以自由選擇自己認同、支持的政黨，沒有誰可以強迫誰，不必違背自己的心意，當然如果賀瓏及製作團隊在經過4年的人生歷練後，發現賴清德總統所領導的民進黨政府做得還不錯，而願意發自內心的支持，他也非常歡迎！

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