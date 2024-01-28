傅崐萁稱「最能壓制柯建銘」 柯：講大話沒用

針對傅崐萁日前聲稱自己是最能壓制民進黨立法院黨團總召柯建銘的人選，柯建銘今（28日）下午表示，自己做過民進黨無論執政或在野的總召，思維比較完整。（記者李文馨攝）

2024/01/28 17:08

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立院黨團總召在立委賴士葆禮讓下，確定將由立委傅崐萁承擔總召一職，針對傅日前聲稱自己是最能壓制民進黨立法院黨團總召柯建銘的人選，柯建銘今（28日）下午表示，自己做過民進黨無論執政或在野的總召，思維比較完整，且立法院議題太多、千變萬化，講大話沒有用。

國民黨立院黨團將進行總召改選，傅崐萁、賴士葆兩人相繼登記參選，但賴士葆今日下午發出聲明表示，退出黨團總召選舉，「將炮口一致對外，不要在內部找敵人」；傅崐萁也回應，感謝賴士葆的「禮讓」與「傳承」。

傅崐萁日前表示，自己是最能壓制民進黨立法院黨團總召柯建銘的人。對此，柯建銘今下午受訪說，傅在20年前做過親民黨總召，而自己做過民進黨無論在野或執政20年的總召，他應該要有兩邊的思維，「傅崐萁只做過在野黨總召，我的思維一定比較完整。」

柯建銘說，傅崐萁既然已經是國民黨團總召，未來大家該遇到還是會遇到，立法院議題太多、千變萬化，講大話沒有用，以自己在國會的資歷，非常有經驗，未來如何讓立法院有秩序推動國家政策、法案，這是比較重要的事情。

媒體提問，未來是否會跟傅崐萁融洽相處，柯建銘說「就看著就好了」，立法院每一個委員私下都有交情、都可以談的，他也沒對任何人有偏好，特別討厭誰或特別喜歡誰，都是公事公辦。

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