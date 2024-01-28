王毅稱「台獨」為最大風險 外交部回擊：中國才是麻煩製造者

美國國家安全顧問蘇利文和中國外交部長王毅27日結束在曼谷密集會談。（美聯社檔案照）

2024/01/28 16:13

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國外交部長王毅27日結束在曼谷一連兩天的密集會談，中國外交部於會後透過新聞稿指出，「台灣問題是中國內政」，並指台海穩定的最大風險是台獨；對此，外交部重申中華民國台灣是主權獨立國家，同時回擊，中國屢以台海議題挾持他國，挑撥台灣與其他國家的關係，充分凸顯中國才是破壞區域與台海和平穩定的麻煩製造者。

美國白宮與兩人會談後發表會談紀要，指出兩人就烏俄戰爭、中東、北韓、南海等全球和區域議題進行「坦率、實質和具有建設性」的會談，蘇利文也重申台海和平重要性。中國外交部則透過新聞稿宣稱，「台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是『台獨』，中美關係的最大挑戰也是『台獨』。」

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬。我國於13日舉行的總統大選，充分展現台灣民主政治的成熟穩健，獲得全球超過100多個國家的衷心祝福，也再次驗證國際社會長年公認的事實與現狀，對於中國一再惡意散播扭曲台灣主權地位的說法，外交部予以嚴正駁斥與譴責。

外交部鄭重說明，台灣一向致力維持現狀，以維護區域及台海和平與穩定，然而中國卻不斷挑釁、威脅周邊國家，藉故造成區域緊張情勢升高，意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序，並屢以台海議題挾持他國，挑撥台灣與其他國家的關係，充分凸顯中國才是破壞區域與台海和平穩定的麻煩製造者，其所謂「台獨」謬論根本不能成立，國際社會均應有所警覺並共同關切與譴責。

對於美國再次堅定公開重申支持維護台海和平穩定的堅定立場，外交部則表達誠摯感謝，並表示歡迎國際社會持續關注台海安全，我國也將持續與美國等所有理念相近國家密切合作，共同維護民主自由的共享價值，以維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

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