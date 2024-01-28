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把握年前好天氣大掃除！氣象署：明天起漸轉乾、回暖

中央氣象署預報員葉致均指出，因中國華南地區中層水氣持續東移，今天北部、東半部有雨，中部地區也有零星飄雨。（中央氣象署提供）

中央氣象署預報員葉致均指出，因中國華南地區中層水氣持續東移，今天北部、東半部有雨，中部地區也有零星飄雨。（中央氣象署提供）

2024/01/28 13:59

〔記者丁奕／台北報導〕春節將近，民眾要把握好天氣大掃除、曬棉被，甚至採買年貨。中央氣象署表示，明（29日）起各地逐漸回暖，到了週五各地都可以回到25度以上，中南部甚至可逼近30度，水氣也是明天白天開始逐漸減少，僅剩迎風面較容易降雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，今（28日）有小股冷空氣增強，不過中部以北、東半部較昨日仍有回升，北部、東半部白天約15度，台中至台南、花東約17-22度，高屏約26度，南北溫差較大，明天回升趨勢將更明顯。

葉致均表示，明天開始環境風場逐漸轉為吹東南風，整體氣溫將逐步回溫，雖然北部仍有鋒面系統逐漸建立，但目前研判下週仍不至於影響台灣。下週整體屬於溫暖舒適的狀況。

葉致均指出，葉致均指出，因中國華南地區中層水氣持續東移，今天北部、東半部有雨，中部地區也有零星飄雨，南部基本不受影響，維持多雲到晴。水氣影響至明天清晨，明天白天之後水氣逐步減少， 僅剩北部、東半部有局部短暫雨、中部山區零星雨。

葉致均指出，週二開始因風場為偏東南風，主要是東半部迎風面有零星降雨，整體水氣呈現減少趨勢，到了週五、週六則水氣略增多，基隆北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨。

葉致均表示，明天開始風場轉漸轉向偏東南風，氣溫逐日回升，明天北部地區就回到20度，其他地方約22-25度，未來逐漸回暖，到了週四，週五，整體回到25度、中南部28-30度，週六北台灣地區溫度可能略微下降。

民眾相當關心春節天氣狀況，葉致均指出，過年距離今日仍超過一週，氣象預報不確定性較大，不過以目前資料研判，過年前可能會有冷空氣南下，強度可能達到冷氣團等級，但具體強度、水氣仍有持續觀察。

中央氣象署表示，明（29日）起各地逐漸回暖，到了週五各地都可以回到25度以上。（中央氣象署提供）

中央氣象署表示，明（29日）起各地逐漸回暖，到了週五各地都可以回到25度以上。（中央氣象署提供）

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