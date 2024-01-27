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街頭巧遇債主遭圍毆成傷 涉案4人全送辦

警方將周男等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

警方將周男等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/01/27 21:07

〔記者邱俊福／台北報導〕一名莊姓男子昨天深夜行經北市中山區雙城街巷弄吃飯時，巧遇周姓、俞姓與巫姓等3名債主，雙方一言不合，遭3人徒手與持棍子圍毆倒地，另巫男的1名彭姓男友人則一旁觀看助勢，轄區北市警中山分局圓山派出所據報呼叫警力趕抵，施暴4人一哄而散。警方今天循線通知周等4人到案說明後，依妨害秩序、傷害罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，昨天深夜10時30分許，莊姓男子獨自行經雙城街10巷，正欲找餐廳吃飯，結果跟其有30萬元債務糾紛的周姓債主與自稱也是莊債主的俞姓友人街頭巧遇，周男直接跟莊男要求還錢，雙方爆發口角衝突，周、俞2人便當街動手毆打莊男，期間俞男還跑回車內，拿棍子施暴。

無巧不巧，自稱跟莊男也有債務糾紛的巫男則跟彭姓友人路過，見到莊男被毆，巫男馬上加入施暴，彭男則在一旁觀看。

轄區警方據報，呼叫警網趕抵時，周等4人已各自逃離，現場僅有受傷的莊男在場，幸僅身體多處挫傷，並無大礙，而莊姓被害人警詢時僅承認積欠周男債務，否認跟俞、巫2男有債務糾紛。警方昨天深夜至今天循線追查，先後通知周等4人到案說明，訊後依法移送檢方偵辦。

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