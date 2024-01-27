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最新畫面來了！Toyz控警方不救 大安警到場大喊「不要動」

大安分局稍早公開密錄器畫面，並表示證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。 （記者鄭景議翻攝）

大安分局稍早公開密錄器畫面，並表示證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。 （記者鄭景議翻攝）

2024/01/27 18:51

〔記者鄭景議／台北報導〕知名實況主「Toyz」劉偉健，日前前往網紅「超哥」開的日本料理店用餐後遭超哥當街毆打，Toyz昨日開實況指控大安分局無作為。不少Toyz的粉絲也到大安分局或是靠北police臉書專頁上要求大安分局公開密錄器畫面說明。對此大安分局稍早公開密錄器畫面，並表示證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。

公開的1分鐘密錄器畫面顯示，第一個到場的員警見現場有很多人，就立即喊不要動，有很多人拉住了網紅超哥，並沒有網傳員警到場後，仍有打架情事。雖然沒有持續動手動作，但超哥的朋友仍在對附近拍照民眾咆哮，員警也馬上對他喊不要動、冷靜一點來控制現場，並且將人分開。

後續安和所所長也親自到場，了解案情及抄錄現場人員資料後，立即將網紅超哥帶返所偵辦，並以殺人未遂移送偵辦。

警方表示，現場除網紅超哥外，尚有8男1女，警方除一一過濾網路的直播畫面外、另外對公家監視器及員警的密錄器等來檢視是否還有人毆打網紅TOYZ，其中發現有一名男子出腳攻擊，其餘男女均無動手施暴行為，只是在旁邊圍觀或是試圖拉住超哥，出腳攻擊的是29歲的林姓男子，警方也在隔日19時許將他通知到案，並依傷害罪嫌函請偵辦。

警方呼籲，警民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，本分局秉持勿枉勿縱的態度，證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。

Toyz開直播說明事發過程。（翻攝自YT）

Toyz開直播說明事發過程。（翻攝自YT）

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