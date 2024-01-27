台北年貨大街拜年 蔣萬安：今年首創接駁專車

台北市長蔣萬安發送「龍好運發財金」，並和民眾自拍。（記者羅沛德攝）

2024/01/27 16:45

〔記者楊心慧／台北報導〕2024台北年貨大街於昨（26日）熱鬧開跑，台北市長蔣萬安走街拜年首站來到台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街，於現場發送「龍好運發財金」為民眾討吉利，蔣萬安受訪表示，今年請交通局協調、首創接駁專車，讓到迪化街採買年貨的民眾，不需要提著大包小包前往搭車，從北門二號出口、迪化街南北兩個街口都有定時的接駁專車，提供民眾方便貼心的服務。

蔣萬安受訪時說，首場來到後站商圈、華陰街、台北地下街，今年串聯台北市十大年味商圈，並做全面行銷帶動整體商機，更在迪化街規劃四幅巨型龍偶，還有共創燈籠穿梭在迪化街口、永樂市場廣場前。

蔣萬安指出，今年在永樂廣場前跟和品牌合作，提供台北年貨大街的線上專區，民眾可以選擇親自到現場採買體驗辦年貨的熱鬧氣氛，如果不想出門、年前忙碌的民眾也可以直接在線上採買年貨，提供大家更方便的服務。

年貨大街期間台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街三大商圈祭出消費滿額抽大獎或限時特價6折起等優惠活動，於台北地下街一號廣場及太原路與華陰街路口還有新年祈福互動裝置及超Q「寶藏龍」拍照打卡區，讓民眾體驗濃濃年味。

蔣萬安致詞時說，台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街內林立符合各年齡層的經濟實惠生活百貨，提供民眾治裝辦年貨的好去處，也是大朋友小朋友挑選新年禮物的絕佳首選，邀請民眾來這三大商圈場域體驗一站購足新年生活、娛樂用品，就是美好生活的最佳體現。

台北地下街商圈推出新春好禮，消費滿500元就抽iphone15、電玩主機和購物金，另今年因應龍年首次推出「2024台北燈節-台北地下街響應燈區」和「神龍許願池」，邀請蔣萬安與沖繩北谷町Depot Island協會貴賓一起點亮台北地下街，並向神龍許下心願。

蔣萬安接下來也將於明（28日）、2月1、4及8日，分別到迪化街商圈、寧夏夜市商圈、榮濱商圈及艋舺夜市商圈等地方發送發財金，更多年貨大街活動及台北地下街優惠資訊，歡迎至「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團、「2024台北年貨大街官方網頁」查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法