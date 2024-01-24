春節前拚買氣 台北內湖花市26日起延長營業時間

台北內湖花市26日起延長營業時間，2月5日至9日（除夕）中午12點，連續108小時不打烊。（資料照，記者楊心慧攝）

2024/01/24 19:16

〔記者陳冠甫／台北報導〕農曆年節將至，台北花市將分二階段延長營業時間，迎接春節買花採購高峰。第一階段於1月26日起，台北花市將延長營業時間至下午3點，第二階段於2月5日至9日（除夕）中午12點，連續108小時不打烊，全天候服務買花群眾；此外，今年也與南投縣政府合作，於2月5日至8日期間，展售各式南投縣精選農特產品。

台北花卉產銷公司表示，2024年春節前五天（2/5至2/9）台北花市切花預估總供貨量為90.4萬把，與去年（2023年）90.3萬把差異不大，整體供貨充裕、品質優良，可滿足民眾購花需求；各式花卉中，以切花的百合、菊花、銀柳、火鶴及盆花的蝴蝶蘭、金桔、長壽花、盆菊、鳳梨花，都是春節必備的熱門花種。

台北花卉產銷公司指出，台北花市1月25日起展示各式年節常見花卉的花藝應用，做為民眾採買花卉的應用參考，同時在連接花市A、B二館的空橋，使用超過百盆的大理花以及菊花盆栽，呈現熱鬧且生意盎然的景色。

此外，2月1日起在A館南廣場更有百合花海，以龍年意象作為設計發想，運用不同花色品種的百合妝點，矗立在花市的入口廣場，以祥龍獻瑞的寓意迎接祝福往來的消費者；三大花卉展區的展示之主要花卉皆搭配品種標示，便於消費者於市場中挑選採購，歡迎消費者在展示期間前來花市賞花、尋找春節布置靈感。

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