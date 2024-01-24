危害健康！食品包裝驗出PFAS 環團籲全面列管

看守台灣協會今（24）日公布一份全球調查報告指出，台灣8件採樣食品包材就有7個測出PFAS，呼籲政府將PFAS全面列管為毒性化學物質。（擷取自看守台灣協會線上記者會簡報）

2024/01/24 16:24

〔記者陳嘉怡／台北報導〕PFAS（全氟及多氟烷基物質）防油又防水被廣泛使用於食品包裝上，卻可能提高人體罹癌風險。看守台灣協會今（24）日公布一份全球調查報告指出，採樣17個國家、119件食品包材，有高達54％含有PFAS；台灣部分，8件採樣食品包材中就有7個測出PFAS；呼籲政府比照歐盟提案，最遲在明年前全面列管為毒性化學物質，禁用於食品包裝、化妝品等非必要用途。

看守台灣協會研究員林奕均說，全球性環保組織「國際污染物消除網絡」（IPEN）在2022年啟動食品包材PFAS含量的跨國調查計畫，聯合17個國家的環保團體收集五大類食品包材的樣本，包括防油紙袋、紙盒、微波爆米花的內裝紙袋、植纖餐盒等，樣本來源以國際或國內知名、產品供應流通量大的連鎖品牌為主。最後總共有119個品項送到實驗室檢測，結果共有64個品項驗出PFAS，測出率高達54％。

林奕均指出，看守台灣採樣的食品包材最後有8個品項受驗、7個品項測出含有PFAS，且其中5件的TEOF（總可萃取有機氟）超出20ppm，若以丹麥的標準認定，該濃度會被視為是刻意添加PFAS，而這也突顯當前含PFAS的食品包材使用氾濫，嚴重威脅人類健康的問題。

中研院生醫所退休研究員何美鄉指出，PFAS大約是從1940年代開始被人類使用，但近20年才有相關研究指出PFAS會對人體產生健康影響，包含新陳代謝異常、膽固醇增加、孕婦易罹患妊娠高血壓，容易導致甲狀腺疾病、肝指數異常、腎癌與睪丸癌等，而且這些研究僅涵蓋目前幾種經常被使用的PFAS，但至今PFAS已有上萬種。

歐盟現正積極討論一項管制上萬種PFAS的提案，最快可能在2025或2026年生效。看守台灣協會秘書長謝和霖呼籲政府跟進，在2025年前將所有PFAS全面公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包材、化妝品等非必要用途。尤其在食品包材部分，衛福部應同步修訂「食品器具容器包裝安全衛生標準」，比照丹麥制定總有機氟含量限值，避免有不明PFAS成為漏網之魚。

環境部化學署說，PFAS家族種類繁多難一次性全面列管，近年各國都採逐步禁用，台灣已跟進聯合國斯德哥爾摩公約，會逐步納入法規擴大對PFAS的禁用範圍。

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