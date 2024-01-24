為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

不滿朱立倫未請辭負責 藍天行動聯盟再到國民黨抗議

國民黨中常會場外，藍天聯盟成員要求國民黨主席朱立倫下台。（記者田裕華攝）

國民黨中常會場外，藍天聯盟成員要求國民黨主席朱立倫下台。（記者田裕華攝）

2024/01/24 14:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫已確定不為總統大選敗選請辭，深藍團體「藍天行動聯盟」主席武之璋今天再度率眾到國民黨中央黨部抗議朱立倫「不知羞恥」、「戀棧權位」，並宣示將與朱立倫誓不兩立。

武之璋表示，國民黨敗選後拒絕檢討，黨內聽不見任何批評的聲音，「藍天行動聯盟」沉痛抗議，卻被朱立倫養的打手冷嘲熱諷，笑他們沒有幾個人，說出這種話的人厚顏無恥，他嗆朱立倫，敢不敢做民調，看看有幾趴支持度？敢不敢在中常會以不記名投票，看有幾個中常委發自內心支持朱立倫？

武之璋說，今天國民黨已經敗破到這個地步，卻一點檢討聲音都沒有，假如繼續再黑箱作業，高層繼續利益交換，不但拿不回政權，遲早會淪為第3、第4甚至第5大黨，國民黨的沒落已經不可逆轉，卻不知檢討、不知羞恥、戀棧權位。

武之璋還批評朱立倫回鍋擔任黨主席後，行事乖張，犯了很多錯，這次大選原本可以勝選的一盤好局，被朱立倫攪得一蹋糊塗，不辦黨內初選，恣意徵召有爭議的侯友宜，後來內定侯友宜，卻又找非黨員的郭台銘出來亂？

他說，朱立倫曾經承諾過，如果敗選要辭職，今天敗選了，卻又不辭，理由是立法院贏了，但國民黨贏了嗎？「贏個屁！」

國民黨中常會場外，藍天聯盟成員要求國民黨主席朱立倫下台。（記者田裕華攝）

國民黨中常會場外，藍天聯盟成員要求國民黨主席朱立倫下台。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
下屆國民黨團立院最年輕 朱立倫：年輕化是一定要走的事
2024/01/22 11:06

下屆國民黨團立院最年輕 朱立倫：年輕化是一定要走的事
傅崐萁表態爭立院龍頭 朱立倫：「韓江配」繼續堅定往前走
2024/01/21 13:31

傅崐萁表態爭立院龍頭 朱立倫：「韓江配」繼續堅定往前走

迎接新科技浪潮 基建商機大爆發
藍營聚焦新國會 將強化立院黨團與智庫對接整合
2024/01/20 12:54

藍營聚焦新國會 將強化立院黨團與智庫對接整合
國民黨中常會初步檢討敗選 朱立倫裁示各地感恩茶會後再提完整報告
2024/01/17 16:53

國民黨中常會初步檢討敗選 朱立倫裁示各地感恩茶會後再提完整報告

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
會見美高階代表團談選後局勢 朱立倫：以立院最大黨強力監督
2024/01/15 22:37

會見美高階代表團談選後局勢 朱立倫：以立院最大黨強力監督
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播