不滿朱立倫未請辭負責 藍天行動聯盟再到國民黨抗議

國民黨中常會場外，藍天聯盟成員要求國民黨主席朱立倫下台。（記者田裕華攝）

2024/01/24 14:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫已確定不為總統大選敗選請辭，深藍團體「藍天行動聯盟」主席武之璋今天再度率眾到國民黨中央黨部抗議朱立倫「不知羞恥」、「戀棧權位」，並宣示將與朱立倫誓不兩立。

武之璋表示，國民黨敗選後拒絕檢討，黨內聽不見任何批評的聲音，「藍天行動聯盟」沉痛抗議，卻被朱立倫養的打手冷嘲熱諷，笑他們沒有幾個人，說出這種話的人厚顏無恥，他嗆朱立倫，敢不敢做民調，看看有幾趴支持度？敢不敢在中常會以不記名投票，看有幾個中常委發自內心支持朱立倫？

武之璋說，今天國民黨已經敗破到這個地步，卻一點檢討聲音都沒有，假如繼續再黑箱作業，高層繼續利益交換，不但拿不回政權，遲早會淪為第3、第4甚至第5大黨，國民黨的沒落已經不可逆轉，卻不知檢討、不知羞恥、戀棧權位。

武之璋還批評朱立倫回鍋擔任黨主席後，行事乖張，犯了很多錯，這次大選原本可以勝選的一盤好局，被朱立倫攪得一蹋糊塗，不辦黨內初選，恣意徵召有爭議的侯友宜，後來內定侯友宜，卻又找非黨員的郭台銘出來亂？

他說，朱立倫曾經承諾過，如果敗選要辭職，今天敗選了，卻又不辭，理由是立法院贏了，但國民黨贏了嗎？「贏個屁！」

國民黨中常會場外，藍天聯盟成員要求國民黨主席朱立倫下台。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法