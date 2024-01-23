揮毫、剪春、製作孔廟紅包袋 1/27遇見最「龍」的年味

除舊佈新迎龍年。（台北孔廟提供）

2024/01/23 20:56

〔記者陳冠甫／台北報導〕農曆春節將至，台北孔廟在農曆年期間籌辦一系列精彩的迎春活動，1月27日上午9時30分至12時由「桃符翰墨香 斗方獻吉祥」、「龍來剪紙趣」揭開序幕；2月10日（農曆正月初一）至2月14日（初一至初五）上午10時至12時、下午2時至4時，分別有影片觀賞了解孔子六藝精神，同時也有書藝家揮毫新春祈福卡，限量發送；現場也可透過參與定時導覽，認識古蹟之美。

台北孔廟指出，1月27日上午分別兩場活動，「桃符翰墨香 斗方獻吉祥」有手寫春聯限量發送；「龍來剪紙趣」活動年齡限制10歲以上，限定體驗活動，免報名參加。

今年台北孔廟獨家設計2款限定版斗方與紅包袋，分別是「舞龍迎春」和「好運龍來」款，前者是龍拿著翟與籥（翟ㄉ一ˊ：用雉尾羽毛作成的飾物；籥ㄩㄝˋ：竹子做的樂器，外型跟笛子相仿。台北孔廟說明，祭祀孔子誕辰時，佾生左手執籥，右手秉翟獻舞）以生龍活虎的精神來迎接春節的到來；後者則是正在舞動身體運筆的龍，象徵好運龍來，展現生機蓬勃的氣息。福「龍」紅包袋，巧妙的將龍形圖案融入福字當中。

台北孔廟補充，孔廟每年推出人氣生肖剪紙，也是不容錯過的活動，歡迎10歲以上兒童與家長前來體驗，把可愛與神采奕奕的「龍來剪紙」帶回家。無論是臺北孔廟限定的版印斗方、紅包袋與生肖剪紙，都能讓民眾體驗，年節布置別具特色。

詳細活動訊息請上臺北市孔廟網站：https://tct.gov.taipei/或臺北市孔廟儒學粉絲團https://www.facebook.com/taipeiconfuciustemple，電洽02-2592-3934分機22陳小姐。

書藝家題字獻上新春祝福。（台北孔廟提供）

台北孔廟專屬龍年生肖剪紙。（台北孔廟提供）

台北孔廟獨一無二的紅包袋及斗方。（台北孔廟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法