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讓愛永續循環 唐寶寶攜手7-ELEVEN零錢捐打造愛心連結

唐氏症基金會攜手7-ELEVEN門市零錢捐儀式啟動。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會攜手7-ELEVEN門市零錢捐儀式啟動。（唐氏症基金會提供）

2024/01/23 18:00

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024年開始，唐氏基金會攜手7-ELEVEN，透過門市零錢捐和OPENPOINT APP捐款，讓民眾投入的善款可以成為傳遞福企的一份子，除了支持唐氏症基金會多元服務，也支持基金會打造全台第一座綠能庇護工場，只要到7-ELEVEN全台門市隨手捐款，就能協助更多的唐寶寶和心智障礙者就業訓練，成為孩子們的福企貴人。

唐氏症基金會本次攜手7-ELEVEN，透過門市零錢捐和OPENPOINT APP捐款，讓民眾捐出的善款成為傳遞福企的一份子，支持唐氏症基金會外，也為環保及公益盡一份力，讓台北市承德庇護工場、新北市新莊手作館更換為智慧電錶、導入綠電，創造永續循環經濟。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，感謝7-ELEVEN的支持，透過超商通路的協助及捐款幫助更多的唐寶寶和其家庭。母親節也將與7-ELEVEN共同推出循環低碳禮盒．將使用回收7-ELEVEN寶特瓶抽紗製成方巾的禮盒包材，讓愛循環更是企業品牌與非營利組織一起支持永續庇護工場，促進社會共融。

7-ELEVEN表示，未來庇護工場將使用7-ELEVEN門市回收寶特瓶製作成循環低碳禮盒，民眾可於全台7-ELEVEN門市愛心認捐。不僅讓超商再升級永續循環經濟，唐寶寶們也獲得完善的就業機會，讓福企傳遞下去，更朝減碳淨零的目標邁進。今年1~3月7-ELEVEN門市零錢捐善款除支持唐氏症基金會各項服務與庇護員工訓練，部分亦將用於採購太陽能板，並將未來20年的電費收益用於支持「愛不囉嗦-承德店庇護工場」之綠電計畫。

台灣綠能公益發展協會也將協助唐氏症基金會，逐步落實首家創新綠電公益模式支持的綠能庇護工場，呼籲民眾透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款活動，支持唐寶寶的就業路，也為全台首家綠能庇護工場盡一份力。

台灣綠能公益發展協會理事長陳惠萍和唐氏症基金會董事長林正俠、世代設計股份有限公司創辦人蔡僅鵬合影。（記者陳奕劭攝）

台灣綠能公益發展協會理事長陳惠萍和唐氏症基金會董事長林正俠、世代設計股份有限公司創辦人蔡僅鵬合影。（記者陳奕劭攝）

工作人員綁寶特瓶材質絲帶祝福唐寶寶。（記者陳奕劭攝）

工作人員綁寶特瓶材質絲帶祝福唐寶寶。（記者陳奕劭攝）

唐氏症基金會林正俠董事長（圖右）與女兒妙妙（圖左）。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會林正俠董事長（圖右）與女兒妙妙（圖左）。（唐氏症基金會提供）

唐寶寶現場包裝唐氏症基金會春節禮盒。（唐氏症基金會提供）

唐寶寶現場包裝唐氏症基金會春節禮盒。（唐氏症基金會提供）

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