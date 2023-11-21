邱毅發文評「進口蛋」發災難財 簡易庭裁定不罰

邱毅發文評「進口蛋」，被警方依違反社維法移送，簡易庭裁定不罰。圖為時任農業部長陳吉仲。（資料照）

2023/11/21 11:06

〔記者溫于德／台北報導〕前立委邱毅今年9月在個人粉絲專頁發文指「農業部長陳吉仲『照顧朋友遺孀』」、「民進黨『利用蛋荒籌措選舉經費、發災難財』」等語，被警方依違反社維法移送。新店簡易庭指邱毅的貼文並不足以影響公共安寧，裁定不罰；可抗告。

警方移送指，邱毅9月3日透過粉絲專頁發表文章，內容談到農業委員會專案進口蛋計畫進口巴西雞蛋有諸多疑點，文中同時提及「農業部長陳吉仲『照顧朋友遺孀』」、「民進黨『利用蛋荒籌措選舉經費、發災難財』」、巴西大商家『趕往巴拉圭新任總統就職典禮面見賴清德會報此事』」。

警方指，這些語句被台灣事實查核中心發布報告認定為「不實資訊」，已導致我國人民日常民生陷於不安，造成社會恐慌，代表邱毅涉嫌違反社維法中「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

簡易庭說明，該貼文主要內容是指出民間對專案進口海外雞蛋計畫有諸多質疑，懷疑巴西蛋的進口過程中可能有私相授受的情形，這些言論雖屬批評政府、官員行為等負面評論，但沒有證據證明他發表貼文時，明知為不實事實而故意散佈於公眾。

且邱毅的言論，是針對可受公評的政府、官員等特定對象所為，任何閱聽者均得審視、判斷該貼文主張的內容是否合理可信，影響最多僅是使他人就政府官員個人、政府及政黨派系的評價產生貶損或疑慮，難認閱聽者會因此產生畏懼或恐慌等負面心理，進而影響公共安寧。

法官進一步指出，貼文中所指「進口的巴西雞蛋又被檢驗出有致癌抗生素」，固然有引起民眾恐慌的可能；然而，進口的巴西蛋確實有一批驗出抗生素氟鉀磺氯黴素、氟鉀磺氯黴素胺等，並由食藥署副署長證實，可見邱毅的貼文並非毫無根據。

法官表示，邱毅的貼文恐僅是對氟鉀磺氯黴素有錯誤認知，並非明知為不實事實，而故意散佈於公眾，難認涉嫌社維法中「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，也就沒有影響公共安寧的問題，裁定不罰。

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