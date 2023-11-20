文化大學機車死傷最多！避騎車出撞況 北市實施「公車入校園」

察覺力不足是大學生騎車出事的主因。（台北市交通局提供）

2023/11/20 18:31

〔記者陳奕劭／台北報導〕駕駛機車的年輕人是高風險族群，陽明交通大學統計資料指出，中國文化大學是台北市各校機車事故死傷人數最高的學校。為了避免大學生騎車發生事故造成遺憾，台北市交通局表示，已於文化、東吳、政治等大學辦理公車入校園，鼓勵學生搭乘公共運輸。

年輕的機車駕駛是高風險族群，國立陽明交通大學教授邱裕鈞10月23日在交通會報表示，機車事故死傷人數明顯高於其他車種，調查機車死傷人數發現，中國文化大學高於其他院校排第一，有1350名學生受傷、3名學生死亡。

邱裕鈞分析，機車事故好發時間多在10月至12月之間，直行車遭轉彎車撞擊的側撞事故是學生最常見的事故樣態。他指出，年輕駕駛肇事主因在於感知力不足、發現狀況不成熟，騎車未知道或未注意狀況來臨的前兆。

台北市交通局今天（20日）在交通會報表示，鼓勵學生搭乘公共運輸，現已於東吳大學、中國文化大學、國立政治大學、國立臺北藝術大學及國立陽明交通大學（台北陽明校區）等大專院校辦理公車入校園，後續將持續推動。

交通局指出，每年於寒、暑假前及各學期開學前、開學後均函請本市高中職與各大專院校協助辦理機車安全宣導，並加強推廣機車駕訓補助計畫；本市112年1-10月已補助3382人，未來仍將持續推動辦理。

機車事故傷亡人數以文化大學最高。（台北市交通局提供）

文化大學學生交通違規件數排名最高。（台北市交通局提供）

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