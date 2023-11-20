滬台辦稱賴清德上台有利「加速統一」 陸委會轟毫不掩飾公然介選

中共上海台辦官員受訪稱，誰上台，中國都可以應對，但主張台獨的賴清德上台，可能更有利於國家加快統一。陸委會駁斥，從歷來中共官員的相關談話，凸顯中共已公然介入台灣選舉到毫不掩飾的囂張地步。 （資料照）

2023/11/20 17:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024總統暨立委選舉今日起至本週五受理登記，「藍白合」持續面臨卡關。港媒今日披露，中共上海台辦官員受訪聲稱，誰上台，中國都可以應對，但主張台獨的賴清德上台，可能更有利於國家加快統一，國民黨上台，可延緩統一進程；陸委會今日加以駁斥，指從歷來中共官員的相關談話，凸顯中共已公然介入台灣選舉到毫不掩飾的囂張地步。

據香港《明報》報導，上海台辦副主任陽禮華日前接待香港青年團體「就是敢言」參訪團，他談及台灣總統大選時吹噓，「無所謂誰當選，我們走我們的路，事情做好就不怕他，誰上台都可以應對」。

陽禮華指稱，主張台獨的賴清德上台可能更有利於國家加快統一，我們要統一找不到機會，你搞「台獨」，統一就有機會。如果國民黨上台，則可以延緩統一的進程，讓我們再有幾年的發展，屆時大陸將更強大。

公開資料顯示，陽禮華曾任上海市政府駐京辦秘書處處長，2021年9月出任上海市台辦副主任，去年2月當選上海市海峽兩岸交流促進會會長。陽禮華更說，「我們習總書記是很開放的，只要承認在『一個中國原則』的框架下，什麼都可以談」。

對此，陸委會表示，中共以多元手段積極介選，企圖干擾及影響台灣2024年選情，促使其懷有惡感之候選人無法獲勝，以利其進一步達到促融促統之政治目標。

陸委會批評，從歷來中共官員的相關談話，凸顯中共已公然介入台灣選舉到毫不掩飾的囂張地步，更具體表達出我方候選人之中，誰是他們最不喜歡的人選，企引誘、脅迫台灣選民的自主決定。

陸委會強調，選舉是民主國家的常態，台灣民主體制已運作成熟並獲舉世肯定。我們再度呼籲中共尊重台灣的民主選舉，恣意批評意圖介選，只會增加台灣人民的反感，更無助兩岸關係正向發展。

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