陳椒華批監院報告有誤影響判決 監院：確實未依規定申請鑑界

立委陳椒華20日召開「監察院調查報告有誤，新竹地方法院判決採用，違反人權請監察院改正」記者會。（記者朱沛雄攝）

2023/11/20 16:28

〔記者李文馨、楊堯茹／台北報導〕時代力量立委陳椒華今（20）日上午舉行記者會，指出陳情人曾利蓁遭判越界建築敗訴，面臨房屋被拆，向監察院陳情後，卻因監察院調查報告有誤，且錯誤部分被法院採用，影響判決結果，陳椒華呼籲監察院釐清改正。監察院則回應，新竹縣政府確認本案農舍建造開工前，確實未依規定申請鑑界，且依新竹地方法院民事判決104年度簡上字第41號判決內容，也確認本案農舍在開工前並未申請鑑界。

陳椒華表示，監察院報告採用法院判決資料，認為該案農舍於92年1月29日開工前並未申請「鑑界」，因此影響後續法院心證；不過陳情人今於記者會提出事證指出，她已在91年11月18日為申請地籍圖謄本而向竹北申請鑑界，且有技士洪佩華蓋職名章。

曾利蓁表示，鑑界主要作用是來確認地界線，並釘樁界址點，建築師才能有所依據繪製地界線，繪出地界線與設計房屋間之距離，也才能合法房屋之保存登記，「沒有鑑界誰敢冒險，萬一將來地政說蓋錯位置怎麼辦？」

回溯爭議原因，台灣公民財產權益保障協會顧問洪先生指出，99年水利署第二河川局因鳳山溪治理計劃變更，撤銷徵收，是水利用地371-1地號逕為分割出371-4地號與陳情人產生糾紛，紙上作業無中生有，實際上371-4地號土地在水溝，在分割過程地政事務所，故意將系爭土地與附近土地向南位移，才造成新界址線位移到合法房屋內，造成界址糾紛訴訟與拆屋還地問題。

洪先生表示，陳情人向監察院陳情，盼能借著其調查事實與證據，然而監察院卻片面採信新竹縣政府與國土測繪中心的證詞與資料，確認界址案法院判決資料，做出不實之調查報告，認為該案農舍於92年1月29日開工前並未申請鑑界，影響法院心證，更陷陳情人於絕境，要被強制執行拆屋還地。

陳椒華表示，會先把多項證據與資料移交給監察院，並在月底前與監察委員會面討論，她強調，「今天不是要批評監察院，只是調查報告有錯」，為了人權保障，要求重啟調查。

時代力量立委陳椒華今日上午舉行記者會，指出陳情人曾女士因房屋鑑界爭議訴訟敗訴，面臨房屋被拆，向監察院陳情後，卻因監察院調查報告有誤，影響判決結果。 （記者李文馨攝）

陳情人曾女士於記者會提出事證指出，她已在91年11月18日為申請地籍圖謄本向竹北申請鑑界，且有技士洪佩華蓋職名章。（時代力量提供）

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