騎樓違停暫緩記點 照罰600元至1200元

交通部表示，騎樓違規停車但有留下行人空間，不予記點，但仍依規定罰款600元至1200元，預計月底公告實施。 （資料照）

2023/11/17 18:56

首次上稿 12:39

更新時間 18:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕新修正的「道路交通管理處罰條例」增加民眾可檢舉項目，騎樓停車也納入。交通部表示，考量地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚需配套及時間，在地方政府配套尚未完成前，騎樓違規停車但有留下行人空間，不予記點，不過仍依規定罰款600元至1200元，預計月底公告實施。

交通部昨（16）日在行政院公報資訊預告「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條修正草案，交通部指出，實務常見整條道路因有騎樓停車，車主頻繁被檢舉，除依規定處600元至1200元罰鍰，需併記違規點數一點。但在地方政府配套尚未完成前，暫緩記點，但仍依規定罰款。

同一預告條文，還包括日前引發爭議的併排臨時停車，併排臨停不只罰款並恢復記點，僅交岔路口、公車站十公尺、騎樓處違停上下客貨暫緩記點，交通部長王國材日前受訪表示，預計明年6月全國各縣市規劃好臨停區後，再實施記點制度。

交通部在預告草案說明，今年6月30日修正施行「道路交通管理處罰條例」部分條文，增加民眾可檢舉項目，其中上下客貨違規臨時停車及騎樓停車均需併記違規點數一點，一年累計12點就須吊扣駕駛執照2個月。

交通部指出，目前都會地區常見整段劃設紅線情形，臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機、一般民眾常找不到合適地點上下客貨，現行規定違規併記點1點，司機、民眾均擔心吊扣駕照。

交通部解釋，各地方政府已檢討朝每隔約100至150公尺紅線設置至少10％黃線或專用車格，在未劃設完成前，因上下客貨致於交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨時停車者，不予記點，但仍依規定處罰300元以上600元以下罰款。

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