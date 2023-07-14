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    館長、黃國昌邀賴清德上凱道遊行 民進黨：政府積極回應訴求

    民進黨發言人張志豪說，7月16日是民進黨的全代會，遊行是在民進黨公布全代會後才決定，政府也積極回應相關訴求。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨發言人張志豪說，7月16日是民進黨的全代會，遊行是在民進黨公布全代會後才決定，政府也積極回應相關訴求。（記者叢昌瑾攝）

    2023/07/14 17:15

    〔記者陳政宇／台北報導〕網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾716上凱道遊行，邀請民進黨總統參選人賴清德參與。民進黨發言人張志豪今（14）日說，政府積極回應相關訴求，他也反問國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘，針對居住正義是否有更積極的回應？

    716遊行強碰民進黨全代會，黃國昌昨天說，他們全面配合賴清德出席時間，就算來也不會講半個小時，每個總統參選人1人10分鐘把遊行訴求的回應說清楚；陳之漢則說，民進黨不來是因為作賊心虛，還是因為執政黨沒做到，所以不敢來面對。

    張志豪今天受訪說，民進黨日前在黃國昌、館長遞送邀請函時，特別強調會尊重人民辦理集會遊行的權利，但7月16日是民進黨的全代會，據所知，這場遊行是在民進黨公布全代會後才決定。

    張志豪說，必須探究這場遊行主訴求，包括治安問題、居住正義等議題，例如政府推出囤房稅2.0就是回應居住正義的訴求。

    話鋒一轉，張志豪反問侯友宜、柯文哲、郭台銘，對於居住正義是否有更積極的回應？柯、侯過去居住正義上，對於自己執政的城市有什麼積極做法？民進黨對於居住正義或關相關訴求，都有積極回應，政府團隊也會持續就相關議題努力回應。

    另，中華亞太菁英交流協會今天公布民調，賴清德支持度32.4％，相較5月微幅下滑約3％。張志豪回應，最近很多民調都起起伏伏，而賴清德積極回應社會各界，包括私大學費補助、囤房稅2.0對於居住正義的訴求等，「民調就是起起伏伏，平心看待」。

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