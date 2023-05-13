有信心被國民黨徵召？ 郭台銘吐「兩個字」

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘今（13）日早上8時許從台北松山機場搭機赴金門，將發表「和平宣言」。（記者楊丞彧攝）

2023/05/13 09:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘，今（13）日上午10時50分將在金門和平紀念園發表「和平宣言」，表達兩岸和平的立場。今早在台北松山機場接受媒體聯訪時，郭台銘再度強調他對和平宣言之重視。至於是否有信心會被國民黨徵召，郭台銘則不斷強調：「和平！和平！」

被問及是否願意先透露和平宣言內容，以及如何看待國民黨有4位立委相挺，郭台銘回應，他講過要「拚和平」，所以今天要到金門發表他第一個「和平宣言」。他希望各界焦點聚焦在「和平宣言」上，「其他的那些都不重要」。

郭台銘強調，兩岸和平與世界和平，是他所追求最大目標。沒有和平，繁榮都是假的；沒有和平，一切都得重新開始。

郭台銘也透露，為了這份「和平宣言」，他最近這3天每天都花了4小時不斷改稿，「昨天還改到2點半才定稿」。至於被問到昨晚是否因此很晚睡，郭台銘則笑得燦爛，未多做回應。

媒體詢問，是否將與國民黨主席朱立倫會面？郭台銘僅回應「謝謝」。至於是否出席下週聯電榮譽副董事長宣明智之餐敘，郭台銘回應「我不知道」，是否已經有與國民黨中常委聊過，郭台銘也回「不知道」。

而昨（12）日於新北市板橋的造勢遇到大雨，是否會影響到身體？郭台銘則強調：「沒有！我身體好得很！」

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