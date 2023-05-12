警政署第3波掃黑 竹聯幫旭仁會長等65名治平首惡檢肅到案

警政署執行第三波全國掃黑行動，警政署署長明昭到場聽取查緝成果，重申黑道犯罪將持續掃蕩，絕不停歇。（記者邱俊福攝）

2023/05/12 15:38

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署執行今年第三波全國掃黑行動，針對近期發生幫派間因金錢糾紛相互開槍事件，突顯出黑道幫派招募少年、擁槍自重等犯罪現象為主軸，聚焦掃蕩活躍北台灣的竹聯幫旭仁會、明仁會、弘仁會與天道盟正義會等幫派，共檢肅旭仁會會長綽號「瘋狗偉」陳泉偉等65名治平首惡到案，以及幫眾390人，當中旭仁會涉及的恐嚇、妨害自由與暴力討債等不法，高達12件之多，檢方複訊後將會長陳泉偉與陳姓組長等2人聲押獲准。

警政署署長黃明昭強調，將以掃黑專責隊，結合區域聯防會議方式，藉由情資整合、區域聯防、中央支援地方及偵辦同仁激勵措施等作為，對黑道犯罪持續掃蕩，絕不停歇，以維護國人安居樂業的生活環境。

此次掃黑行動自上月26日起至本月5日，掃蕩的幫派包括竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會、旭仁會）、靜安會、信堂、和堂、麒麟堂，天道盟正義會、不倒會，四海幫海鐵堂，風飛砂幫風北會、風東會，松聯幫，十三鐵衛幫等等重要幹部與成員，查扣各式槍械63枝、不法金流1564萬多元。

破獲重要案件包括，109年7月間，旭仁會涉嫌介入國內一家知名營造公司的家族老三在外數千萬元借款，雖公司沒有擔保，幫派成員仍到公司騷擾、拉白布條及舉牌抗議，威脅出面處理債務，之後更變本加厲，打電話恐嚇公司人員與潑灑穢物。

刑事局偵二大隊第三隊經長期蒐證，發現該幫會成員還因一名債務人在去年九合一大選某候選人競選總部擔任義工，竟直接南下赴該候選人競選總部，騷擾恐嚇。另也涉及多起出面替債務人暴力處理債務案件，本月先後執行二波掃蕩，逮會長38歲陳嫌等25人到案，查扣打火機型手槍，以及子彈、信號彈、各式刀械、字畫匾額等大批贓證物。

另刑事局偵二隊第二隊破獲竹聯幫弘仁會組長許育偉涉嫌南下台南地區，經營一家餐酒館為據點，跟詐騙集團配合，吸收成員擔任車手提領贓款，逮許等10人到案，以及竹聯幫和堂闕姓、呂姓分別在新北市三重區與台南成立替詐騙集團洗錢的水房，逮闕、呂等15人送辦。

天道盟正義會廖姓幹部涉嫌組不法集團，在桃園市替假投資詐騙集團洗錢與提領贓款，刑事局偵九大隊第二隊經蒐證，逮廖等15人到案。竹聯幫和堂幹部王姓男子則涉嫌在新北市五股區一棟社區大樓租屋，設置毒咖啡包分裝工廠，遭刑事局偵三大隊一舉破獲，逮王等4人，查扣愷他命超過2公斤、毒咖啡包608包，以及封膜機、分裝工具等贓證物。

竹聯幫旭仁會會長綽號「瘋狗偉」陳泉偉等25人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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