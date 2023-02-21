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    首頁　>　臺北市

    台北市府骨牌效應？自曝萌退意 陳永德：沒跟蔣萬安反映

    台北市長蔣萬安（右）上任未滿2個月，不只市府前發言人羅旺哲已請辭，民政局長陳永德（左）也透露「好想退休」。陳永德今天說，他很累，但沒有跟蔣萬安反映。（資料照）

    台北市長蔣萬安（右）上任未滿2個月，不只市府前發言人羅旺哲已請辭，民政局長陳永德（左）也透露「好想退休」。陳永德今天說，他很累，但沒有跟蔣萬安反映。（資料照）

    2023/02/21 22:30

    〔中央社〕台北市長蔣萬安上任未滿2個月，不只市府前發言人羅旺哲已請辭，民政局長陳永德也透露「好想退休」。陳永德今天說，他很累，但他沒有跟蔣萬安反映，蔣萬安也沒有主動關心。

    陳永德今天上午出席市政會議前被媒體堵訪，他先是詫異反問「怎麼是問我」？聽到是關心臉書發文才表示，是家人希望他退休，因為當局長比當議員時還忙。

    媒體詢問，是否有跟蔣萬安反映？陳永德說，沒有、不行，「太沒道義了，不好。」他笑說，他與蔣萬安是好朋友，蔣萬安沒有主動關心，「他要跟我聊我也不跟他聊這個」、「他要找我，我還不一定要看他。」

    陳永德坦言，他的確累了，不過他還沒有規劃要在這個職位貢獻多久，身體也沒有狀況。至於是否有內鬥或決策圈小的問題，他說，「沒有，完全沒有。」

    陳永德19日在臉書貼出數張與家人的合照，表示「這些人抗議了，沒有爸爸了，比當議員還看不見人，對不起的一家人！好想退休！他們要求我回家，無言！」

    陳永德自曝萌生退意的隔天，羅旺哲便以健康因素請辭獲准，更爆出羅旺哲是因發言權限被數名市政顧問把持，向蔣萬安反映後情況也沒改善，才心灰意冷決定求去。

    陳永德臉書2/19貼文：

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