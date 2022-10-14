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    首頁　>　臺北市

    陳時中嘆「萬華破口」到死都會被拿出來講 黃珊珊：這句話請收回

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，萬華從來不是破口，如果陳部長認為萬華是破口，這句話請他先收回，不然也不用向萬華人道歉。（記者楊心慧攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，萬華從來不是破口，如果陳部長認為萬華是破口，這句話請他先收回，不然也不用向萬華人道歉。（記者楊心慧攝）

    2022/10/14 12:56

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨（13日）接受電視節目《新聞面對面》專訪，主持人謝震武詢問「萬華破口說」一事，陳時中表示，這件事可能到他死的時候，仍會被拿出來講，但這是當時衛福部次長石崇良說的話，他是指揮官應要概括承受的地方。無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，萬華從來不是破口，如果陳部長認為萬華是破口，這句話請他先收回，不然也不用向萬華人道歉。

    黃珊珊今上午前往萬華廣照宮參拜，結束接受媒體聯訪，媒體詢問針對「萬華破口說」，陳時中說到死可能都還有人會講，黃珊珊語氣不滿的表示，萬華是受害者，是諾富特的破口造成萬華的受害，這句話如果陳時中不收回，他也不用向萬華人道歉。

    黃珊珊重申，萬華從來不是破口，這件事情請他自己先去想清楚，我們萬華是受害者，這件事情不要當成政治上的議題，萬華現在已經很好了，請大家不要再消費萬華。

    針對陳時中說到死都會有人爭論，可能是覺得委屈？黃珊珊表示，政務官做的事本來就要自己負責任，「你做的事情你不用負責嗎？就像我做副市長，我做的事情的決策，我會負責一輩子。」、「我是一個女生，我做副市長所有事，我都一肩承擔，絕對不會說我後悔做過什麼事，從政到現在，我做的所有事情從來沒有後悔過。」

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